Обвинил НАТО и США: Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров между Украиной и РФ

Китайский лидер не осудил российскую агрессию в Украине и предложил начать диалог между Москвой и Вашингтоном, рассматривая их прямыми сторонами конфликта.

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Председатель КПК Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 15 ноября сделал заявление, в котором выступил за прекращение огня в Украине и за новые этапы мирных переговоров, сообщает телеканал CNN. При этом китайский лидер не осудил агрессию РФ и отметил, что с Москвой должны начать диалог США, ЕС и страны НАТО.

В ходе переговоров, которые, по словам французского президента, длились 43 минуты, Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку прекращения огня и мирных переговоров, чтобы положить конец войне в Украине. Между тем позиция КНР в отношении ситуации в Украине не изменится — Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами, отметил китайский лидер.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирных переговоров", — говорится в отчете встречи.

В то же время председатель КПК считает, что хотя Москва и Киев должны возобновить переговоры, США и блок НАТО должны начать переговоры с Россией. По мнению политологов это говорит о том, что Пекин рассматривает ситуацию не в контексте вторжения России в Украину, а считает РФ, США и НАТО непосредственными сторонами конфликта.

Таким образом Си Цзиньпин использовал излюбленный прием и возложил всю вину в войне на НАТО и США, призывая признать "законные интересы безопасности всех сторон".

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США или Китай. На саммите G-20 выбор придется сделать всем — и Россия здесь ни при чем

Напомним, президент США Джо Байден и председатель КПК Си Цзиньпин в рамках саммита G20 обсудили главные региональные и глобальные проблемы, в частности, российское вторжение в Украину. Глава Белого дома осудил вторжение Москвы и ее безответственные угрозы применения ядерного оружия. В свою очередь китайский лидер призвал не допустить конфронтации между большими странами.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на саммите "Большой двадцатки" и предложил реализовать украинскую формулу мира. В то же время, глава государства заявил, что Украина не согласится на "Минск-3" и не станет идти на компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.