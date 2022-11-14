Говорили три часа: что обсудили Байден и Си Цзиньпин на саммите G20 в Индонезии

Джо Байден поднял вопрос о жестокой российской войне против Украины и безответственных угрозах ядерным оружием. Однако в заявлении китайской стороны нет ключевого пункта, который содержится в публикации Белого дома.

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На саммите "Большой двадцатки" президент США Джо Байден и председатель КПК Си Цзиньпин обсудили главные региональные и глобальные проблемы, в частности, российское вторжение в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, посвященного двусторонним переговорам между лидерами двух стран.

Лидеры стран подчеркнули свое несогласие с практикой использования ядерного шантажа и применения ядерного оружия в Украине.

Слова Байдена

Сообщается, что "президент Байден поднял вопрос о жестокой российской войне против Украины и безответственных угрозах со стороны РФ ядерным оружием".

"Президент Байден и Си Цзиньпин повторили свои позиции относительно того, что ядерной войны не должно быть и что в ней не может быть победителей", — отмечается в публикации.

Байден также выразил озабоченность относительно провокаций Северной Кореи. По его словам, все представители мировой общественности заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть КНДР к ответственным действиям. Он также подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Заявление Си Цзиньпина

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай крайне обеспокоен "текущей ситуации в Украине" и будет поддерживать мирное разрешение конфликта путем переговоров, согласно сообщению, опубликованному китайским МИДом.

"Мы поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время надеемся, что ООН, НАТО и Евросоюз проведут исчерпывающие переговоры с Россией", — сказал Си Цзиньпин Байдену.

Он перечислил шаги, которые, по его мнению, необходимо предпринять мировому сообществу и призвал не допустить конфронтации между большими странами.

Вместе с тем, в заявлении китайской стороны нет ключевого пункта, который содержится в публикации Белого дома, появившейся после трехчасовой беседы лидеров двух стран.

Ранее Фокус разбирался в том, что на индонезийском саммите G20 всем придется сделать выбор между США или Китаем. Ожидается, что это будет одна из наиболее насыщенных и напряженных встреч за более чем 20-летнюю историю площадки.

Байден не считает вторжение Китая в Тайвань неизбежным

По словам Джо Байдена, за три часа беседы Цзиньпином не произнес ни слова, которое можно было бы рассматривать как неизбежное указание на то, что вторжение КНР на Тайвань неизбежно.

Байден дал понять Цзиньпину, что позиция США по Тайваню не изменилась, и что США будут военным путем защищать Тайвань, если КНР попытается ввести войска в островное государство.

"Я четко дал понять, что мы хотим разрешения сложностей, связанных с Тайваньским проливом, мирным путем, чтобы к этому никогда не пришлось прибегать", — заявил Байден о любом потенциально возможном конфликте из-за Тайваня.

"Думаю, что он понял, о чем именно я говорил", — отметил Байден.

Вопрос Тайваня — ключевой для Китая

"Китай не стремится изменить существующий международный порядок или вмешиваться во внутренние дела, не намерен бросать вызов или вытеснять США", — говорится в сообщении китайского МИДа.

Также в публикации отмечается, что Си Цзиньпин подчеркнул: тайваньский вопрос в списке ключевых интересов Китая.

"Это первая красная черта, которую нельзя пересекать в отношениях США и Китая", — отмечается в сообщении.

По словам Си Цзиньпина, все, кто пытаются отделить Тайвань от Китая, вредят основным интересам китайской нации, а китайский народ этого не допустит.

США хотят избежать новой холодной войны

В интервью журналистам американский президент заявил, что лидеры двух стран были искренни и четко высказали свои позиции.

"Я совершенно убежден, что новой холодной войны следует избежать", — отметил он.

Ядерные ракетные испытания КНДР

Байден также не уверен насчет того, имеет ли Китай какое-либо влияние на решения, принимаемые руководство Северной Кореи в том, что касается ядерных или ракетных испытаний.

Байден считает, что Китай обязан донести Северной Корее посыл о том, что им не стоит проводить ядерные испытания с использованием ракет дальнего радиуса действия. По его словам, "нам придется принять определенные меры, которые с нашей стороны будут носить более оборонительный характер, и что это не будет направлено против… Китая", — сказал американский президент.

"Сложно сказать, есть ли у Китая какие-то возможности убедить Ким Чен Ын в необходимости свернуть ядерные испытания. Я уверен, что Китай не заинтересован в дальнейших эскалационных средствах", — заявил Байден.

Напомним, что, согласно публикации FT, представители "Двадцатки" проверят "нейтралитет" Пекина в том, что касается войны, развязанной РФ против Украины. Саммит G20 станет для Си Цзиньпина первым важным международным мероприятием с начала пандемии COVID-19 и после его переизбрания.

Ранее Фокус разбирался в том, почему на саммите G20 придется делать выбор между США и Китаем, и почему Россия здесь ни при чем.