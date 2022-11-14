Говорили три години: що обговорили Байден і Сі Цзіньпін на саміті G20 в Індонезії

Джо Байден порушив питання про жорстоку російську війну проти України та безвідповідальні погрози ядерною зброєю. Однак у заяві китайської сторони немає ключового пункту, який міститься у публікації Білого дому.

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На саміті "Великої двадцятки" президент США Джо Байден і голова КПК Сі Цзіньпін обговорили головні регіональні та глобальні проблеми, зокрема російське вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому, присвяченого двостороннім переговорам між лідерами двох країн.

Лідери країн наголосили на своїй незгоді з практикою використання ядерного шантажу та застосування ядерної зброї в Україні.

Слова Байдена

Повідомляється, що "президент Байден порушив питання про жорстоку російську війну проти України та безвідповідальні погрози з боку РФ ядерною зброєю".

"Президент Байден і Сі Цзіньпін повторили свої позиції щодо того, що ядерної війни не повинно бути та що в ній не може бути переможців", — наголошується в публікації.

Байден також висловив занепокоєння щодо провокацій Північної Кореї. За його словами, всі представники світової спільноти зацікавлені в тому, щоб підштовхнути КНДР до відповідальних дій. Він також наголосив на непохитній відданості Сполучених Штатів захисту союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Заява Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін, зі свого боку, заявив, що Китай вкрай стурбований "поточною ситуацією в Україні" і підтримуватиме мирне вирішення конфлікту шляхом переговорів, згідно з повідомленням, опублікованим китайським МЗС.

"Ми підтримуємо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Водночас сподіваємось, що ООН, НАТО та Євросоюз проведуть вичерпні переговори з Росією", — сказав Сі Цзіньпін Байдену.

Він перерахував кроки, які, на його думку, необхідно зробити світовій спільноті та закликав не допустити конфронтації між великими країнами.

Водночас у заяві китайської сторони немає ключового пункту, який міститься у публікації Білого дому, що з'явилася після тригодинної розмови лідерів двох країн.

Раніше Фокус розбирався в тому, що на індонезійському саміті G20 всім доведеться зробити вибір між США чи Китаєм. Очікується, що це буде одна з найбільш насичених і напружених зустрічей за більш ніж 20-річну історію майданчика.

Байден не вважає вторгнення Китаю в Тайвань неминучим

За словами Джо Байдена, за три години бесіди Цзіньпін не сказав ні слова, яке можна було б розглядати як неминучу вказівку на те, що вторгнення КНР на Тайвань неминуче.

Байден дав зрозуміти Цзіньпіну, що позиція США щодо Тайваню не змінилася, і що США воєнним шляхом захищатимуть Тайвань, якщо КНР спробує ввести війська в острівну державу.

"Я чітко дав зрозуміти, що ми хочемо вирішення складнощів, пов'язаних із Тайванською протокою, мирним шляхом, щоб до цього ніколи не довелося вдаватися", — заявив Байден про будь-який потенційно можливий конфлікт через Тайвань.

"Думаю, що він зрозумів, про що саме я говорив", — зазначив Байден.

Питання Тайваню — ключове для Китаю

"Китай не прагне змінити наявний міжнародний порядок або втручатися у внутрішні справи, не має наміру кидати виклик або витісняти США", — йдеться у повідомленні китайського МЗС.

Також у публікації наголошується, що Сі Цзіньпін наголосив: тайванське питання у списку ключових інтересів Китаю.

"Це перша червона лінія, яку не можна перетинати у відносинах США та Китаю", — зазначається у повідомленні.

За словами Сі Цзіньпіна, всі, хто намагаються відокремити Тайвань від Китаю, шкодять основним інтересам китайської нації, а китайський народ цього не допустить.

США хочуть уникнути нової холодної війни

В інтерв'ю журналістам американський президент заявив, що лідери двох країн були щирі та чітко висловили свої позиції.

"Я цілком переконаний, що нової холодної війни варто уникнути", — зазначив він.

Ядерні ракетні випробування КНДР

Байден також не впевнений щодо того, чи має Китай якийсь вплив на рішення, які ухвалює керівництво Північної Кореї щодо ядерних або ракетних випробувань.

Байден вважає, що Китай зобов'язаний донести до Північної Кореї посил про те, що їм не варто проводити ядерні випробування з використанням ракет далекого радіусу дії. За його словами, "нам доведеться вжити певних заходів, які з нашого боку матимуть більш оборонний характер, і що це не буде спрямоване проти... Китаю", — сказав американський президент.

"Важко сказати, чи є у Китаю якісь можливості переконати Кім Чен Ин у необхідності згорнути ядерні випробування. Я впевнений, що Китай не зацікавлений у подальших ескалаційних засобах", — заявив Байден.

Нагадаємо, що, згідно з публікацією FT, представники "Двадцятки" перевірять "нейтралітет" Пекіна в тому, що стосується війни, розв'язаної РФ проти України. Саміт G20 стане для Сі Цзіньпіна першим важливим міжнародним заходом із початку пандемії COVID-19 та після його переобрання.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому на саміті G20 доведеться робити вибір між США та Китаєм, і чому Росія тут ні до чого.