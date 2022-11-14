Лідери G20 перевірять "нейтралітет" Пекіна у війні РФ проти України на саміті на Балі, — FT

Саміт "Великої двадцятки" стане для Сі Цзіньпіна першим важливим міжнародним заходом із початку пандемії COVID-19 та переобрання на третій термін у КНР.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушив на першу за довгий час важливу міжнародну зустріч — саміт "Великої двадцятки" — на якій учасники перевірять переконливість заяв Пекіна про нібито нейтралітет у питанні війни РФ проти України. Експерти вважають, що Китай має намір у майбутньому вимагати більше поступок із боку США, зокрема економічних, щоб скоригувати свою позицію щодо українського питання. Про це пише видання Financial Times.

Журналісти зазначили, що за винятком короткої поїздки в Казахстан на саміт із регіональної безпеки, де Сі спілкувався переважно із союзниками, враховуючи президента РФ Володимира Путіна, Сі Цзіньпін не виїжджав за межі Китаю з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першим дипломатичним заходом із моменту його переобрання на посаду лідера Китаю в минулому місяці.

У контексті саміту журналісти нагадали, що Сі та Путін раніше зазначали "безмежне партнерство" між двома країнами, зокрема, на зустрічі в Пекіні, яка відбулася лише за 20 днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У той же час чотири особи, поінформовані про ту зустріч, повідомили, що лідер КНР було зненацька шокований вторгненням, оскільки Путін заздалегідь про нього не попереджав.

"Путін не сказав Сі правду. Якби він сказав нам, ми б не опинилися в такому незручному становищі. У нас в Україні проживало понад 6 000 громадян Китаю, і деякі з них загинули під час евакуації (проте) ми не можемо оприлюднити (ці дані)", — сказав неназваний китайський чиновник у коментарі ЗМІ.

У публікації наголошується, що Сі Цзіньпін вклав надто багато сил у відносини КНР і РФ, щоб зараз відкрито висловлювати занепокоєння повномасштабною війною. На думку експерта з міжнародних відносин Ні Шисюна, влада КНР зробила все можливе зі свого боку, щоб висловити невдоволення погрозами Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї в Україні.

Китай і Росія стратегічно розраховують одне на одного. Китай пішов на поступку, публічно виступивши проти застосування ядерної зброї. Ми певною мірою виконали вимоги (США та їх союзників). Настав час поглянути, чи визнають це США та чи діятимуть відповідно", — вважає аналітик.

Раніше Пекін закликав Вашингтон скасувати торговельні та технологічні обмеження і припинив двосторонні контакти з низки питань після того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань у серпні цього року. Проте президент США Джо Байден ще більше обмежив доступ компаній з КНР до постачання технологій, зокрема напівпровідників.

Зі свого боку, експерт із Китаю Скотт Кеннеді зазначив, що зараз перед КНР стоїть завдання переконати Штати в тому, що їх позиція змістилася зі схильності у бік РФ на більш нейтральну. Проте, на думку професора Чжу Фена, Пекін має намір домагатися поступок у питанні експорту технологій, перш ніж скоригувати свою позицію щодо України. За його словами, Пекін мало що може зробити щодо Києва наразі, оскільки КНР і так не визнала Крим та інші захоплені російськими військами регіони України територією РФ.

"Це максимум, що може зробити Китай. Чому Китай має допомагати Заходу, якщо США бачать у Китаї свою найбільшу загрозу?" — зауважив експерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті G20, який розпочнеться 15 листопада. Для участі у заході на Балі вирушив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Також ми писали, що в підсумковому комюніке саміту країн "Великої двадцятки" не буде формулювань, які б засуджували розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Проти додавання подібних тез у документ G20 виступає Китай.