Китай проти: "Велика двадцятка" утримається від засудження РФ за підсумками саміту на Балі, — FT

У підсумковому комюніке саміту G20 не буде критики російського вторгнення в Україну, проте документ може містити тезу про те, що зараз "не час для війни".

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У підсумковому комюніке саміту країн "Великої двадцятки" не буде формулювань, які засуджують повномасштабну війну проти України, розв'язану Росією. Проти включення подібних тез до документа G20 виступає Китай. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела серед представників G20.

"Не буде угоди з формулюваннями, які засуджують війну Росії в Україні", — цитують журналісти представника Німеччини на саміті.

За даними видання, на зустрічах за зачиненими дверима щодо складання комюніке саміту Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну. Найімовірніше, за даними джерел, сторони включать до документа розмиту заяву про те, що зараз "не час для війни", або окрему заяву щодо бойових дій в Україні підготують представники 19 чи 18 країн.

Водночас, відповідаючи на питання про роль Китаю в переговорах щодо комюніке і про те, чи захист інтересів Росії Пекіном унеможливить консенсус, французький чиновник заявив, що прогнозувати результати переговорів поки зарано.

Західні офіційні особи також чудово усвідомлюють, що для багатьох держав, які не входять до "Великої сімки", пов'язані з війною економічні проблеми, брак продовольства та енергетичні проблеми важливіші, ніж сама війна, і що вони повинні пам'ятати про пошук рішень для підтримки цих країн, а не просто вимагати від них приєднатися до засудження Москви.

"Ми хочемо уникнути формування фронтів усередині G20. Ми хочемо бути відкритими для діалогу з країнами, навіть якщо вони… не підтримують санкції (проти РФ). На G20 припадає 75% світової торгівлі та 60% населення світу. Ми не можемо просто залишити ці країни Путіну та його пропаганді. Нам треба надіслати сигнал", — сказав виданню німецький чиновник.

За словами європейських офіційних осіб, саміт на Балі також стане майданчиком для того, щоб набрати підтримку запровадження обмеження цін на експорт російської нафти.

Загалом на саміті очікується особиста присутність сімнадцяти лідерів. Першу дискусію у вівторок буде присвячено війні в Україні — сьогодні президент України Володимир Зеленський збирається виступити перед лідерами G20 в онлайн-форматі. Друга сесія буде присвячена глобальній охороні здоров'я, а третя — цифровим питанням.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті G20, для участі у заході на Балі вирушив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Лаврова було госпіталізовано в Індонезії, проте офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова пізніше спростувала цю інформацію, опублікувавши відео з міністром.