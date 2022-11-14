Китай против: "Большая двадцатка" воздержится от осуждения РФ по итогам саммита на Бали, — FT

В итоговом коммюнике саммита G20 не будет критики российского вторжения в Украину, однако документ может содержать тезис о том, что сейчас "не время для войны".

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В итоговом коммюнике саммита стран "Большой двадцатки" не будет формулировок, осуждающих развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Против включения подобных тезисов в документ G20 выступает Китай. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники среди представителей G20.

"Не будет соглашения с формулировками, осуждающих войну России на Украине", — цитируют журналисты представителя Германии на саммите.

По данным издания, на встречах за закрытыми дверями по составлению коммюнике саммита Китай решительно поддерживал Россию, препятствуя попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие войну. Наиболее вероятно, по данным источников, стороны включат в документ размытое заявление о том, что сейчас "не время для войны", либо отдельное заявление по поводу боевых действий в Украине подготовят представители 19 или 18 стран.

В то же время, отвечая на вопрос о роли Китая в переговорах по коммюнике и о том, сделает ли защита интересов России Пекином консенсус невозможным, французский чиновник заявил, что прогнозировать результаты переговоров пока рано.

Западные официальные лица также прекрасно осознают, что для многих государств, не входящих в "Большую семерку", связанные с войной экономические проблемы, нехватка продовольствия и энергетические проблемы важнее, чем сама война, и что они должны помнить о поиске решений для поддержки этих стран, а не просто требовать от них присоединиться к осуждению Москвы.

"Мы хотим избежать формирования фронтов внутри G20. Мы хотим быть открытыми для диалога со странами, даже если они… не поддерживают санкции (против РФ). На G20 приходится 75% мировой торговли и 60% населения мира. Мы не можем просто оставить эти страны Путину и его пропаганде. Нам нужно послать сигнал", — сказал изданию немецкий чиновник.

По словам европейских официальных лиц, саммит на Бали также станет площадкой для того, чтобы набрать поддержку введения ограничения цен на экспорт российской нефти.

Всего на саммите ожидается личное присутствие семнадцати лидеров. Первая дискуссия во вторник будет посвящена войне в Украине — сегодня президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить перед лидерами G20 в онлайн-формате. Вторая сессия будет посвящена глобальному здравоохранению, а третья — цифровым вопросам.

Напомним, президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите G20, для участия в мероприятии на Бали отправился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегодня СМИ сообщили, что Лавров был госпитализирован в Индонезии, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже опровергла эту информацию, опубликовав видео с министром.