Лидеры G20 проверят "нейтралитет" Пекина в войне РФ против Украины на саммите на Бали, — FT

Саммит "Большой двадцатки" станет для Си Цзиньпина первым важным международным мероприятием с начала пандемии COVID-19 и переизбрания на третий срок в КНР.

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Лидер Китая Си Цзиньпин отправился на первую за долгое время важную международную встречу — саммит "Большой двадцатки" — на которой участники проверят убедительность заявлений Пекина о якобы нейтралитете в вопросе войны РФ против Украины. Эксперты полагают, что Китай намерен в будущем требовать больше уступок со стороны США, в частности, экономических, чтобы скорректировать свою позицию по украинскому вопросу. Об этом пишет издание Financial Times.

Журналисты отметили, что за исключением короткой поездки в Казахстан на саммит по региональной безопасности, где Си общался преимущественно с союзниками, включая президента РФ Владимира Путина, Си Цзиньпин не выезжал за пределы Китая с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первым дипломатическим мероприятием с момента его переизбрания на пост лидера Китая в прошлом месяце.

В контексте саммита журналисты напомнили, что Си и Путин ранее отмечали "безграничное партнерство" между двумя странами, в частности, на встрече в Пекине, которая состоялась всего за 20 дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время четыре человека, проинформированные о той встрече, сообщили, что лидер КНР был застигнут врасплох вторжением, так как Путин заранее о нем не предупреждал.

"Путин не сказал Си правду. Если бы он сказал нам, мы бы не оказались в таком неловком положении. У нас в Украине проживало более 6 000 граждан Китая, и некоторые из них погибли во время эвакуации (однако) мы не можем обнародовать (эти данные)", — сказал неназванный китайский чиновник в комментарии СМИ.

В публикации отмечается, что Си Цзиньпин вложил слишком много сил в отношения КНР и РФ, чтобы сейчас открыто выражать беспокойство по поводу полномасштабной войны. По мнению эксперта по международным отношениям Ни Шисюна, власти КНР сделали все возможное со своей стороны, чтобы выразить недовольство угрозами Путина касательно возможного применения ядерного оружия в Украине.

"Китай и Россия стратегически рассчитывают друг на друга. Китай пошел на уступку, публично выступив против применения ядерного оружия. Мы в какой-то степени выполнили требования (США и их союзников). Пришло время посмотреть, признают ли это США и будут ли действовать соответственно", — считает аналитик.

Ранее Пекин призывал Вашингтон отменить торговые и технологические ограничения и прекратил двусторонние контакты по ряду вопросов после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань в августе этого года. Тем не менее президент США Джо Байден еще больше ограничил доступ компаний из КНР к поставкам технологий, в том числе полупроводников.

В свою очередь эксперт по Китаю Скотт Кеннеди отметил, что сейчас перед КНР стоит задача убедить Штаты в том, что их позиция сместилась со склонности в сторону РФ на более нейтральную. Тем не менее, по мнению профессора Чжу Фэна, Пекин намерен добиваться уступок в вопросе экспорта технологий, прежде чем скорректировать свою позицию по Украине. По его словам, Пекин мало что может сделать в отношении Киева на данный момент, так как КНР и так не признала Крым и другие захваченные российскими войсками регионы Украины территорией РФ

"Это максимум, что может сделать Китай. Почему Китай должен помогать Западу, если США видят в Китае свою самую большую угрозу?" — отметил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите G20, который начнется 15 ноября. Для участия в мероприятии на Бали отправился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также мы писали, что в итоговом коммюнике саммита стран "Большой двадцатки" не будет формулировок, осуждающих развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Против включения подобных тезисов в документ G20 выступает Китай.