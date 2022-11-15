Звинуватив НАТО та США: Сі Цзіньпін закликав до поновлення переговорів між Україною та РФ

Китайський лідер не засудив російську агресію в Україні та запропонував розпочати діалог між Москвою і Вашингтоном, розглядаючи їх прямими сторонами конфлікту.

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Голова КПК Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 15 листопада зробив заяву, в якій виступив за припинення вогню в Україні та нові етапи мирних переговорів, повідомляє телеканал CNN. При цьому китайський лідер не засудив агресію РФ і зазначив, що з Москвою мають розпочати діалог США, ЄС і країни НАТО.

У процесі переговорів, які, за словами французького президента, тривали 43 хвилини, Сі Цзіньпін підтвердив свою підтримку припинення вогню і мирних переговорів, щоб покласти край війні в Україні. Тим часом, позиція КНР щодо ситуації в Україні не зміниться — Пекін має намір сприяти врегулюванню українського питання власними методами, зазначив китайський лідер.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла і послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирних переговорів", — йдеться у звіті зустрічі.

У той же час голова КПК вважає, що хоча Москва та Київ мають відновити переговори, США та блок НАТО мають розпочати переговори з Росією. На думку політологів, це говорить про те, що Пекін розглядає ситуацію не в контексті вторгнення Росії в Україну, а вважає РФ, США та НАТО безпосередніми сторонами конфлікту.

Так Сі Цзіньпін використав улюблений прийом і поклав усю провину у війні на НАТО та США , закликаючи визнати "законні інтереси безпеки всіх сторін".

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Нагадаємо, президент США Джо Байден і голова КПК Сі Цзіньпін у межах саміту G20 обговорили головні регіональні та глобальні проблеми, зокрема, російське вторгнення в Україну. Глава Білого дому засудив вторгнення Москви та її безвідповідальні погрози застосування ядерної зброї. Зі свого боку, китайський лідер закликав не допустити конфронтації між великими країнами.

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на саміті "Великої двадцятки" та запропонував реалізувати українську формулу світу. Водночас, глава держави заявив, що Україна не погодиться на "Мінськ-3" і не йтиме на компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.