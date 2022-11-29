Украине нужно готовиться к "ужасной зиме", — НАТО

29 ноября на встрече глав МИД стран НАТО в Румынии обсудят увеличение военной и гуманитарной помощи Украине. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призывает союзников расширить поддержку Киеву на период зимы.

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Во вторник, 29 ноября, в Румынии должна состояться встреча Министров иностранных дел стран НАТО, на которой планируется обсудить наращивание военной помощи Украине. Об этом сообщает Sky News.

"Это будет ужасная зима для Украины, поэтому мы работаем над тем, чтобы увеличить нашу поддержку и обеспечить большую устойчивость", — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

На встрече в Румынии будут рассматривать вопрос расширения помощи, в том числе передачу дополнительных систем ПВО и боеприпасов, а также нелетальной помощи, например топлива, медикаментов и зимнего снаряжения.

Ожидается, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг обратиться к представителям союзных стран с просьбой расширить поддержку Киеву на период зимы.

Встрече в Румынии предшествовало заявление президент Украины Владимира Зеленского, который призвал граждан готовиться к еще одной неделе холода и темноты из-за российских ракетных атак по энергоинфраструктуре Украины.

Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о новых атаках, которые ожидаются на текущей неделе. По его словам, новый массированный обстрел может быть не менее серьезным, что и на прошлой неделе. Тогда в результате российских атак миллионы жителей Украины остались без тепла, воды и электричества.

В РФ признают, что в качестве мишеней выбирают объекты энергетической инфраструктуры, но при этом отрицают намерение причинить вред гражданскому населению.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам ISW, российские войска находятся в таком состоянии, что вряд ли возьмут Бахмут в окружение в ближайшее время.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников назвал число женщин, защищающих Украину в рядах ВСУ. По информации главы Минобороны, на фронте находится 5 тысяч женщин, а в общей сложности в армейских рядах — около 60 тысяч.