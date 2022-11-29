Резников назвал, сколько женщин защищают Украину в армии

По данным главы Минобороны, Украину на фронте защищает 5 тысяч женщин, всего в рядах армии находится почти 60 тысяч человек.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отражая российскую агрессию погибла 101 женщина в ВСУ. Об этом он сообщил в ходе шестого украинского женского конгресса.

Как заявил глава Минобороны, ныне на службе Украине находится 59 786 женщин из них:

18 тысяч гражданские работницы

41 тысяча женщин занимают воинские должности

5 тысяч находятся на передовой

Также по информации Резникова за время полномасштабного вторжения РФ в Украину 100 военнослужащих получили ранения и 50 женщин-военнослужащих считаются пропавшими без вести. Также 101 женщина погибла в боях за Украину.

Вместе с тем 350 женщин-военнослужащих отмечены государственными наградами. Инна Дереусова и Екатерина Ступицкая получили звания Герой Украины.

Напомним, 14 сентября стало известно, что в боях за Украину погибла россиянка Ольга Симонова, которая служила в составе 24-й бригаде.

Также Резников заявил, что РФ выпустила по Украине 16 тысяч ракетных ударов.