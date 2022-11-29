Резніков назвав, скільки жінок захищають Україну в армії

За даними глави Міноборони, Україну на фронті захищає 5 тисяч жінок, загалом у лавах армії перебуває майже 60 тисяч осіб.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відбиваючи російську агресію загинула 101 жінка у ЗСУ. Про це він повідомив під час шостого українського жіночого конгресу.

Як заявив глава Міноборони, нині на службі України перебуває 59 786 жінок із них:

18 тисяч цивільних працівниць

41 тисяча жінок обіймає військові посади

5 тисяч перебувають на передовій

Також за інформацією Резнікова за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 100 військовослужбовців зазнали поранень і 50 жінок-військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Також 101 жінка загинула у боях за Україну.

Водночас 350 жінок-військовослужбовців відзначені державними нагородами. Інна Дереусова та Катерина Ступицька отримали звання Герой України.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що у боях за Україну загинула росіянка Ольга Симонова, яка служила у складі 24-ї бригади.

Також Резніков заявив, що РФ випустила Україною 16 тисяч ракетних ударів.