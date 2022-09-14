Росіянка воювала за Україну: під Соледаром загинула бійчиня 24-ої ОБМр Ольга Сімонова

Військовослужбовиця відмовився від громадянства РФ і приїхала з Челябінська воювати в складі ЗСУ. Військкори кажуть, що вона їхала бронетранспортером і загинула від влучення осколка.

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Військовослужбовиця 24-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) імені Короля Данила Ольга Сімонова з позивним "Сімба" загинула в районі Соледара Донецької області. Про смерть військової повідомили українські військові журналісти.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна зазначила, що ніхто не зміг би засумніватися в участі Сімонової в боях проти російських загарбників.

"У неї руки, які потрібно в кіно знімати. Руки людини, яка воює… Сьогодні плачуть ті, хто зазвичай стримується. У рядку "про себе" у Facebook у неї написано "Життя відбувається за крок від смерті". Оля, Сімба, сьогодні загинула на війні", —зазначила Нагорна.

[ + – ] Дівчина з Челябінська приїхала на фронт воювати за Україну

Про смерть Сімонової повідомила журналістка ICTV Тетяна Наконечна.

"Якщо мені хтось скаже, що не може вивчити українську, я розповідатиму про тебе, Олю. Дівчину з Челябінська, яка воювала за Україну", — написала вона.

У спілкуванні з Фокусом Наконечна пояснила, що Сімонова могла загинути від попадання осколка снаряда, коли вона їхала бронетранспортером. За даними "Новинарні", Сімонова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі Соледара.

Загибель "Сімби" — Ольга Сімонова приїхала на війну з Челябінська

Симонова у 2017 році стала першим контрактником-іноземцем у ЗСУ. Вона приїхала з російського Челябінська й отримала паспорт України під час служби в ЗСУ. Наприкінці 2018 року військова пройшла навчання в центрі Сухопутних військ "Десна", зі старшого солдата та стрільця вона доросла до сержанта й командира БМП.

[ + – ] Ольга Сімонова отримала паспорт України під час служби в ЗСУ

Дівчина в інтерв'ю "Новинарні" розповідала, що в Росії здобула спеціальність інженерки та звання майстра спорту в кількох дисциплінах — від карате до скелелазіння.

Ще у 2015 році Ольга Сімонова була в добровільному підрозділі парамедиків. У спілкуванні з журналістами Сімонова зізнавалася, що війна дає їй сенс життя.

"Я собі в цьому не зізнаюся, але, мабуть, я з категорії людей, яким подобається воювати", — говорила військова.

Фокус раніше писав про загибель у бою під Майорськом 12 вересня Олександра Шаповала, заслуженого артиста й соліста балету Національної опери України. У березні та квітні 2022 року Шаповал був у теробороні.

Нагадаємо, що в боях за Балаклію в Харківській області загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. Раніше він брав участь у боях за Піски та Мар'їнку на Донеччині.