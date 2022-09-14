Росіянка воювала за Україну: під Соледаром загинула бійчиня 24-ої ОБМр Ольга Сімонова
Військовослужбовиця відмовився від громадянства РФ і приїхала з Челябінська воювати в складі ЗСУ. Військкори кажуть, що вона їхала бронетранспортером і загинула від влучення осколка.
Військовослужбовиця 24-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) імені Короля Данила Ольга Сімонова з позивним "Сімба" загинула в районі Соледара Донецької області. Про смерть військової повідомили українські військові журналісти.
Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна зазначила, що ніхто не зміг би засумніватися в участі Сімонової в боях проти російських загарбників.
"У неї руки, які потрібно в кіно знімати. Руки людини, яка воює… Сьогодні плачуть ті, хто зазвичай стримується. У рядку "про себе" у Facebook у неї написано "Життя відбувається за крок від смерті". Оля, Сімба, сьогодні загинула на війні", —зазначила Нагорна.
Про смерть Сімонової повідомила журналістка ICTV Тетяна Наконечна.
"Якщо мені хтось скаже, що не може вивчити українську, я розповідатиму про тебе, Олю. Дівчину з Челябінська, яка воювала за Україну", — написала вона.
У спілкуванні з Фокусом Наконечна пояснила, що Сімонова могла загинути від попадання осколка снаряда, коли вона їхала бронетранспортером. За даними "Новинарні", Сімонова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі Соледара.
Загибель "Сімби" — Ольга Сімонова приїхала на війну з Челябінська
Симонова у 2017 році стала першим контрактником-іноземцем у ЗСУ. Вона приїхала з російського Челябінська й отримала паспорт України під час служби в ЗСУ. Наприкінці 2018 року військова пройшла навчання в центрі Сухопутних військ "Десна", зі старшого солдата та стрільця вона доросла до сержанта й командира БМП.
Дівчина в інтерв'ю "Новинарні" розповідала, що в Росії здобула спеціальність інженерки та звання майстра спорту в кількох дисциплінах — від карате до скелелазіння.
Ще у 2015 році Ольга Сімонова була в добровільному підрозділі парамедиків. У спілкуванні з журналістами Сімонова зізнавалася, що війна дає їй сенс життя.
"Я собі в цьому не зізнаюся, але, мабуть, я з категорії людей, яким подобається воювати", — говорила військова.
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