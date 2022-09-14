Россиянка воевала за Украину: под Соледаром погибла боец 24-й ОБМр Ольга Симонова

Военнослужащая отказалась от гражданства РФ и приехала из Челябинска воевать в составе ВСУ. Военкоры говорят, что она ехала на бронетранспортере и погибла от попадания осколка.

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Военнослужащая 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Короля Данила Ольга Симонова с позывным "Симба" погибла в районе Соледара Донецкой области. О смерти военной сообщили укранские военные журналисты.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная отметила, что никто бы не смог усомниться в участии Симоновой в боях против российских захватчиков.

"У нее руки, которые нужно в кино снимать. Руки воюющего человека… Сегодня плачут те, кто обычно сдерживается. В строке "о себе" в Facebook у нее написано "Жизнь происходит в шаге от смерти". Оля, Симба, сегодня погибла на войне", – отметила Нагорная.

[ + – ] Девушка из Челябинска приехала на фронт воевать за Украину

О смерти Симоновой сообщила журналистка ICTV Татьяна Наконечная.

"Если мне кто-то скажет, что не может выучить украинский, я буду рассказывать о тебе, Оля. Девушке из Челябинска, которая воевала за Украину", – написала она.

В общении с Фокусом Наконечная пояснила, что Симонова могла погибнуть от попадания осколка снаряда, когда она ехала на бронетранспортере. По данным "Новинарні", Симонова подорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе Соледара.

Гибель "Симбы" — Ольга Симонова приехала на войну из Челябинска

Симонова в 2017 году стала первым контрактником-иностранцем в ВСУ. Она приехала из российского Челябинска и получила паспорт Украины во время службы в ВСУ. В конце 2018 года военная прошла обучение в центре Сухопутных войск "Десна", из старшего солдата и стрелка она доросла до сержанта и командира БМП.

[ + – ] Ольга Симонова получила паспорт Украины во время службы в ВСУ

Девушка в интервью "Новинарне" рассказывала, что в России получила специальность инженера и звания мастера спорта в нескольких дисциплинах — от каратэ до скалолазания.

Еще в 2015 году Ольга Симонова была в добровольческом подразделении парамедиков. В общении с журналистами Симонова признавалась, что война дает ей смысл жизни.

"Я себе в этом не признаюсь, но, пожалуй, я из категории людей, которым нравится воевать", — говорила военная.

Фокус ранее писал о гибели в бою под Майорском 12 сентября Александра Шаповала, заслуженного артиста и солиста балета Национальной оперы Украины. В марте и апреле 2022 года Шаповал был в теробороне.

Напомним, что в боях за Балаклею в Харьковской области погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко. Ранее он участвовал в боях за Пески и Марьинку в Донецкой области.