В боях за Балаклею погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко

Юрченко стал 38-м медийщиком, погибшим из-за военной агрессии в этом году. В 2015-2016 года он принимал участие в боях за Пески и Марьинку. После полномасштабного вторжения РФ Алексей служил командиром взвода гранатометчиков.

8 сентября в боях за Балаклею Харьковской области погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко. Об этом сообщается на сайте телеканала со ссылкой на супругу погибшего Татьяну Юрченко.

У Юрченко после вторжения России в Украину в 2014 году уже был боевой опыт. В 2015-2016 года он принимал участие в боях за населенные пункты Пески и Марьинка в Донецкой области.

Юрченко получил офицерские погоны в августе 2022, он командовал взводом гранатометчиков.

У Алексея осталась 13-летняя дочка Даша.

О смерти Юрченко у себя в Facebook также рассказал 5-ый президент Украины Петр Порошенко.

"Освобождение украинской земли — тяжелый труд наших военных и, к сожалению, их жизни", – прокомментировал украинский политик.

Экс-глава государства также рассказал, что 24 февраля Юрченко сразу пришел в штаб 206 батальона теробороны Киева на улице Лаврской и записался добровольцем.

В качестве оператора Юрченко принимал участие в съемке проекта "Точка Ноль" об антитеррористической операции. Особенностью сериала было то, что он снимался непосредственно участниками АТО.

За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибло 37 медийщиков. Такие данные 25 июля приводил Национальный союз журналистов Украины. Среди них: 8 журналистов исполняли свои профессиональные обязанности, 12 медийщиков стали гражданскими жертвами военной агрессии, еще 17 представителей СМИ погибли, защищая Украину в рядах ВСУ.

Алексей Юрченко стал 38-ым по счету медийщиком, погибшим за полгода полномасштабной агрессии России в Украине.

Напомним, в мае в результате российского артиллерийского обстрела под Изюмом Харьковской области в возрасте 36 лет погиб журналист телеканалов "Дом" и UA, военнослужащий Вооруженных сил Александр Махов. С 24 февраля он служил в 95-й десантно штурмовой бригаде. У Махова остался сын.

В апреле в результате обстрела Киева российскими войсками у себя в квартире погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Ее тело нашли под завалами дома.