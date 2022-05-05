Под Изюмом от обстрела погиб известный украинский журналист Александр Махов

Сотрудник телеканалов "Дом" и UA отправился на фронт с первого дня войны, у него остались невеста и сын.

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В результате российского артиллерийского обстрела под Изюмом Харьковской области в возрасте 36 лет погиб журналист телеканалов "Дом" и UA, военнослужащий Вооруженных сил Александр Махов. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в "Мультимедийной платформе иновещания Украины", передает "Укринформ".

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"4 мая стало известно о смерти коллеги, журналиста, защитника Украины Александра Махова. Он родом из Луганской области, в 2022 году из редакции государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отправился на фронт, чтобы защищать Украину", — говорится в сообщении.

С сообщения о смерти Махова свое ежедневное обращение начал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, журналист с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины отправился на фронт, также он был ветераном АТО. С 24 февраля этого года служил в 95-й десантно штурмовой бригаде. Зеленский отметил, что у Махова остался сын.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем", — сказал президент.

[ + – ] Один из сюжетов Махова, октябрь 2018-го года

Зеленский также отметил, что Махов был одним из первых украинских журналистов, побывавших в Антарктиде, а в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, он две недели жил вместе с эвакуированными из Китая украинцами в Новых Санжарах.

О своем участии в военных действиях Махов регулярно писал в Facebook. Последний пост журналиста датирован 30 апреля.

"Под Изюмом мое упертое подразделение ВСУ отразило штурм российской армии. Русские штурмовали после длительной арт подготовки – танками в количестве, как минимум 10 штук. Бехи с пехотой. Вертолетами. Крестьяне, прорабы, повара гасят "вторую армию мира". Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы сражаемся с нашей страной. За наш дом. Верьте в ВСУ", — говорится в публикации.

28 апреля Махов сообщил, что получил ранение от осколка боеприпаса, добавив, что "до свадьбы с Анастасией Блищик заживут все раны".

Анастасия — невеста погибшего, корреспондентка канала "Украина 24", на котором долгое время работал и сам Махов.

"Я не верю! Это не может быть правдой! Мой Саша хотел жить! И он жив! Пожалуйста, скажите, что это ошибка! Скажите", — отреагировала на сообщения о смерти Махова его невеста.

Также Блищик опубликовала в сети одно из сообщений своего жениха, предположительно, отправленное после начала полномасштабной войны, в котором тот написал, как хочет построить с ней семью и завести еще одного ребенка.

На страницах Махова и Блищик пользователи Facebook публикуют комментарии с соболезнованиями: "Так больно… Царство небесное, вечная память и уважение к герою", "Это невозможно представить и принять", "Будьте сильной, плачу вместе с вами… Сашка, светлая память…".

Напомним, недавно в Одессе от обстрела погиб 14-летний школьник, который пытался предупредить пожилых соседей об угрозе ракетного удара.

Также мы писали о том, как в результате ракетного удара 28 апреля в своей квартире в Киеве погибла сотрудница "Радио Свобода" Вера Гирич.