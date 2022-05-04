14-летний герой Украины. Подросток погиб, пытаясь предупредить пожилых соседей о летящих ракетах

Вместо того, чтобы спуститься в убежище парень побежал, чтобы сообщить о тревоге знакомым пенсионерам, которые не пользуются интернетом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В понедельник, 2 мая, одесский школьник, пытавшийся предупредить пожилых соседей о ракетном ударе, стал очередной жертвой российского варварства. 14-летний житель Вячеслав Ялышев услышал звук сирены, но вместо того, чтобы спрятаться в ближайшем укрытии, побежал предупредить о тревоге людей пожилого возраста, которые не пользуются интернетом. Об этом сообщает Обозреватель.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Ярослав Ялышев, погибший в Одессе.

"Он погиб тогда, когда побежал оповещать пожилых людей, которые не знакомы с новациями 21 века. Они выжили, а мой сын стал одним из тысяч украинцев-героев, ему было 14 лет. Ты мой герой, ты герой Украины", – написал отец ребенка Евгений Ялышев в соцсетях, отметив самоотверженность сына. Сейчас страница на Facebook Ялышева-старшего закрыта.

[ + – ] Евгений Ялышев

Отец Ярослава – военный, который до 2014 года проходил службу на Краматорском аэродроме. Впоследствии он был переведен на службу в Одессу, где он руководил одной из воинских частей.

По словам знакомых семьи, они часто спускались в подвал общежития, чтобы спрятаться от обстрелов, там Вячеслав делал уроки.

Подросток погиб, когда две российские ракеты попали в общежитие и разрушили крышу расположенной рядом церкви. Два дня назад в трех километрах от этого места российские ракеты разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта.

[ + – ] Последствия ракетного удара по Одессе 2 мая

Во время обстрела также пострадала 17-летняя девушка, которую госпитализировали с ранениями.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска ударили ракетами по 7 областям и продолжают наступление под Лиманом. Согласно сводке Генштаба, ВС РФ не оставляют попыток полностью захватить Донецкую и Луганскую области.