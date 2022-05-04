70-й день войны: ракетные удары по 7 областям и наступление под Лиманом
В сводке Генштаба ВСУ указывается, что российские войска не прекращают наступления, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
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Российские войска продолжают пытаться штурмовать украинские населенные пункты на Донбассе, а также наносить ракетные удары по областям Украины. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ на 70-й день российско-украинской войны.
На востоке Украины враг не прекращает ведения наступления, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую область, а также удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
Для разрушения транспортной инфраструктуры ВС РФ нанесли ракетные удары по таким областях:
- Донецкая
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Львовская
- Винницкая
- Закарпатская
- Одесская
На волынском и полесском направлении активных действий ВС РФ не проводили. Подразделения ВС Беларуси продолжают прикрывать границы в Брестской и Гомельской областях. Один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады армии Беларуси перемещают в выделенный район для проверки готовности выполнять задачи.
В рамках усиления охраны российско-украинской границы в "Новых Юрковичах", "Погаре" и "Ломаковке" Брянской области были развернуты дополнительные силы ВС РФ.
ВС РФ обстреляли Харьков и Протопоповку из артиллерии и минометов. Также осуществлялась воздушная разведка в районе Кутузовки и Александровки Барвинского района. Были безуспешные попытки наступать в сторону Долгенького.
На донецком и таврийском направлениях с целью сковывания действий ВСУ были обстреляны украинские позиции.
Войска РФ наступали в Шандриголовое, боевые действия продолжаются. Страна-агрессор усилила группировку своих войск и активизировал ведение воздушной разведки.
В Мариуполе российские войска продолжили наносить удары по "Азовстали", где держат оборону украинские защитники.
Вместе с тем в Генштабе отмечают, что в центральный морг прибыло свыше 100 тел мобилизованных из 1-го армейского корпуса, которые погибли на территории Запорожской области.
За сутки на Донбассе было отражено 12 атак ВС РФ и уничтожено:
- 6 танков
- 5 артсистем
- 15 боевой бронированной техники
- 19 автомобильной техники
Напомним, Россия начала патрулировать остров Змеиный истребителями Су-30СМ после ряда успешных ударов ВСУ.
По данным ОК "Юг", ВСУ уничтожили три российские склада с боеприпасами на юге Украины. За ночь ВСУ нанесли около 40 огневых ударов.