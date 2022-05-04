70-й день війни: ракетні удари по 7 областях і наступ під Лиманом

У зведенні Генштабу ЗСУ вказується, що російські війська не припиняють наступ, аби повністю захопити Донецьку та Луганську області.

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Російські війська продовжують намагатися штурмувати українські населені пункти на Донбасі, а також завдавати ракетних ударів по областях України. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на 70-й день російсько-української війни.

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На сході України ворог не припиняє ведення наступу, аби повністю захопити Донецьку та Луганську область, а також утримати сухопутний коридор із окупованим Кримом.

Для руйнування транспортної інфраструктури ЗС РФ завдали ракетних ударів по таких областях:

Донецька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Львівська

Вінницька

Закарпатська

Одеська

На волинському та поліському напрямі активних дій ЗС РФ не проводили. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують прикривати кордони в Брестській і Гомельській областях. Один ракетний дивізіон зі складу 465-ої ракетної бригади армії Білорусі переміщують у виділений район для перевірки готовності виконувати завдання.

У межах посилення охорони російсько-українського кордону в Нових Юрковичах, Погарі і Ломаківцях Брянської області було розгорнуто додаткові сили ЗС РФ.

ЗС РФ обстріляли Харків і Протопопівку з артилерії та мінометів. Також здійснювалася повітряна розвідка в районі Кутузівки й Олександрівки Барвінського району. Були невдалі спроби наступати в бік Довгенького.

На донецькому й таврійському напрямах із метою сковування дій ЗСУ було обстріляно українські позиції.

Війська РФ наступали в Шандриголовому, бойові дії продовжуються. Країна-агресор посилила угруповання своїх військ і активізувала ведення повітряної розвідки.

У Маріуполі російські війська продовжили завдавати ударів по "Азовсталі", де тримають оборону українські захисники.

Водночас у Генштабі зазначають, що до центрального моргу прибуло понад 100 тіл мобілізованих із 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

За добу на Донбасі було відбито 12 атак ЗС РФ та знищено:

6 танків

5 артсистем

15 бойової броньованої техніки

19 автомобільної техніки

Нагадаємо, Росія почала патрулювати острів Зміїний винищувачами Су-30СМ після низки успішних ударів ЗСУ.

За даними ОК "Південь", ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали близько 40 вогневих ударів.