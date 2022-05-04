14-річний герой України. Підліток загинув, намагаючись попередити літніх сусідів про ракети, що летять

Замість того, щоб спуститися у сховище, хлопець побіг, щоб повідомити про тривогу знайомим пенсіонерам, які не користуються інтернетом.

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У понеділок, 2 травня, одеський школяр, який намагався попередити сусідів похилого віку про ракетний удар, став черговою жертвою російського варварства. 14-річний житель В'ячеслав Ялишев почув звук сирени, але замість того, щоб сховатись у найближчому укритті, побіг попередити про тривогу людей похилого віку, які не користуються інтернетом. Про це повідомляє Оглядач.

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[ + – ] Ярослав Ялишев, який загинув в Одесі

"Він загинув тоді, коли побіг сповіщати людей похилого віку, які не знайомі з новаціями 21 століття. Вони вижили, а мій син став одним із тисяч українців-героїв, йому було 14 років. Ти мій герой, ти герой України", — написав батько дитини Євген Ялишев в соцмережах, відзначивши самовідданість сина. Наразі сторінку на Facebook Ялишева-старшого закрито.

[ + – ] Євген Ялишев

Батько Ярослава — військовий, котрий до 2014 року проходив службу на Краматорському аеродромі. Згодом його перевели на службу до Одеси, де він керував однією з військових частин.

За словами знайомих сім'ї, вони часто спускалися до підвалу гуртожитку, щоб сховатися від обстрілів, там В'ячеслав робив уроки.

Підліток загинув, коли дві російські ракети влучили в гуртожиток і зруйнували дах розташованої поруч церкви. Два дні тому за три кілометри від цього місця російські ракети зруйнували злітно-посадкову смугу аеропорту.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по Одесі 2 травня

Під час обстрілу також постраждала 17-річна дівчина, яку госпіталізували з пораненнями.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська вдарили ракетами по 7 областях і продовжують наступ під Лиманом. Згідно зі зведенням Генштабу, ЗС РФ не залишає спроб повністю захопити Донецьку та Луганську області.