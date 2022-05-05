Під Ізюмом від обстрілу загинув відомий український журналіст Олександр Махов

Співробітник телеканалів "Дом" та UA вирушив на фронт із першого дня війни, у нього залишилися наречена та син.

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Унаслідок російського артилерійського обстрілу під Ізюмом Харківської області у віці 36 років загинув журналіст телеканалів "Дом" та UA, військовослужбовець Збройних сил Олександр Махов. Про це у середу, 4 травня, повідомили у "Мультимедійній платформі іномовлення України", передає "Укрінформ".

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"4 травня стало відомо про смерть колеги, журналіста, захисника України Олександра Махова. Він родом із Луганської області, у 2022 році з редакції державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" вирушив на фронт, щоб захищати Україну", — йдеться у повідомленні.

З повідомлення про смерть Махова своє щоденне звернення розпочав президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, журналіст із першого дня повномасштабної війни РФ проти України вирушив на фронт, також він був ветераном АТО. З 24 лютого цього року служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Зеленський зазначив, що в Махова залишився син.

"Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково отримаємо для України перемогу. Впевнений, це була мрія Олександра. І ми її реалізуємо", — сказав президент.

[ + – ] Один із сюжетів Махова, жовтень 2018-го року

Зеленський також зазначив, що Махов був одним із перших українських журналістів, які побували в Антарктиді, а в 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу, він два тижні жив разом з евакуйованими з Китаю українцями у Нових Санжарах.

Про свою участь у воєнних діях Махов регулярно писав у Facebook. Останній допис журналіста датований 30 квітня.

"Під Ізюмом мій упертий підрозділ ЗСУ відбив штурм російської армії. Росіяни штурмували після тривалої арт підготовки — танками в кількості, як мінімум 10 штук. Бехи з піхотою. Вертольотами. Селяни, виконроби, кухарі гасять "другу армію світу". Я хочу, щоб ви пишалися нашою армією. Ми боремося з нашою країною. За наш дім. Вірте в ЗСУ", — йдеться у публікації.

28 квітня Махов повідомив, що отримав поранення від уламка боєприпасу, додавши, що "до весілля з Анастасією Блищик заживуть усі рани".

Анастасія — наречена загиблого, кореспондентка каналу "Україна 24", на якому тривалий час працював і сам Махов.

"Я не вірю! Це не може бути правдою! Мій Сашко хотів жити! І він живий! Будь ласка, скажіть, що це помилка! Скажіть", — відреагувала на повідомлення про смерть Махова його наречена.

Також Блищик опублікувала в мережі одне з повідомлень свого нареченого, ймовірно, відправлене після початку повномасштабної війни, в якому той написав, як хоче побудувати з нею сім'ю та завести ще одну дитину.

На сторінках Махова та Блищик користувачі Facebook публікують коментарі зі співчуттями: "Так боляче… Царство небесне, вічна пам'ять і повага до героя", "Це неможливо уявити і прийняти", "Будьте сильною, плачу разом із вами… Сашко, світла пам'ять…" .

Нагадаємо, нещодавно в Одесі від обстрілу загинув 14-річний школяр, який намагався попередити літніх сусідів про загрозу ракетного удару.

Також ми писали про те, як унаслідок ракетного удару 28 квітня у своїй квартирі у Києві загинула співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич.