RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Чудової людини більше немає": у Києві під обстрілами загинула журналістка Віра Гирич

3132
Віра Гіріч, журналістка радіо свобода, гірич
Віра Гирич

Унаслідок ракетного удару 28 квітня у своїй квартирі загинула співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Її тіло знайшли під завалами будинку лише сьогодні вранці.

Унаслідок ракетного удару російської армії по Києву 28 квітня у своїй квартирі загинула журналістка української редакції "Радіо Свобода" Віра Гирич. Про це повідомив у Facebook її колега Олександр Демченко.

"Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета влучила в її будинок", — написав він.

За словами Демченка, тіло Віри пролежало під завалами будинку всю ніч, її знайшли лише сьогодні вранці.

"Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватися щодня. Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає", — сказав колега загиблої.

Журналіст опублікував фото автомобіля Гирич із вибитим склом, що стояла поряд із будинком.

машина, зруйнований будинок, київ руйнування
Машина Віри Гирич поруч із її будинком

"На ній [машині] кілька років тому вона возила нас у Немішаєве, розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях", — уточнив Демченко.

Як розповідає у себе на сторінці у соцмережах Катерина Пешко, фахівчиня з комунікацій, вона писала Гирич у березні, й на той момент журналістка перебувала у Дрогобичі.

"Не з робочих питань, а просто поцікавитися, як ти, я написала тобі в березні. Тоді ти була в Дрогобичі й нервово, але жартома відповіла, що за нинішньої [тієї нинішньої] географії обстрілів тобі незабаром не буде куди повертатися… А вчора в Києві Путін і його народ тебе вбили", — написала Пешко.

Останній запис Віри Гирич у Facebook датований 10 квітня. Тоді вона показувала у себе у Facebook, як її батьки прожили місяць в окупації без світла, води, газу та зв'язку. У дописі журналістка жартувала про кота Степана Андрійовича, який "приховав від денацифікаторів своє прізвище", тому "міфічний Бандера спокійненько гуляв прямо під дулами їхніх танків".

віра гірич, журналістка радіо свобода, гірич
Віра Гирич із сім'єю

Віра почала працювати у київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 р., повідомляється на сайті видання. До цього вона працювала на провідних українських телеканалах.

Редакція висловила співчуття рідним загиблої журналістки. "Ми пам'ятатимемо її як світлу людину, справжнього професіонала", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня в Одесі під обстрілами загинула журналістка Валерія Глодан разом із тримісячною донькою Кірою і мамою. Російський снаряд влучив у 16-поверховий житловий будинок, жертвами воєнного злочину стали вісім мирних жителів, ще 18 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше 3 квітня на Київщині знайшли тіло відомого фотокореспондента Макса Левіна.