"Чудової людини більше немає": у Києві під обстрілами загинула журналістка Віра Гирич

Унаслідок ракетного удару 28 квітня у своїй квартирі загинула співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Її тіло знайшли під завалами будинку лише сьогодні вранці.

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Унаслідок ракетного удару російської армії по Києву 28 квітня у своїй квартирі загинула журналістка української редакції "Радіо Свобода" Віра Гирич. Про це повідомив у Facebook її колега Олександр Демченко.

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"Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета влучила в її будинок", — написав він.

За словами Демченка, тіло Віри пролежало під завалами будинку всю ніч, її знайшли лише сьогодні вранці.

"Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватися щодня. Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає", — сказав колега загиблої.

Журналіст опублікував фото автомобіля Гирич із вибитим склом, що стояла поряд із будинком.

[ + – ] Машина Віри Гирич поруч із її будинком

"На ній [машині] кілька років тому вона возила нас у Немішаєве, розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях", — уточнив Демченко.

Як розповідає у себе на сторінці у соцмережах Катерина Пешко, фахівчиня з комунікацій, вона писала Гирич у березні, й на той момент журналістка перебувала у Дрогобичі.

"Не з робочих питань, а просто поцікавитися, як ти, я написала тобі в березні. Тоді ти була в Дрогобичі й нервово, але жартома відповіла, що за нинішньої [тієї нинішньої] географії обстрілів тобі незабаром не буде куди повертатися… А вчора в Києві Путін і його народ тебе вбили", — написала Пешко.

Останній запис Віри Гирич у Facebook датований 10 квітня. Тоді вона показувала у себе у Facebook, як її батьки прожили місяць в окупації без світла, води, газу та зв'язку. У дописі журналістка жартувала про кота Степана Андрійовича, який "приховав від денацифікаторів своє прізвище", тому "міфічний Бандера спокійненько гуляв прямо під дулами їхніх танків".

[ + – ] Віра Гирич із сім'єю

Віра почала працювати у київському бюро "Радіо Свобода" з 1 лютого 2018 р., повідомляється на сайті видання. До цього вона працювала на провідних українських телеканалах.

Редакція висловила співчуття рідним загиблої журналістки. "Ми пам'ятатимемо її як світлу людину, справжнього професіонала", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня в Одесі під обстрілами загинула журналістка Валерія Глодан разом із тримісячною донькою Кірою і мамою. Російський снаряд влучив у 16-поверховий житловий будинок, жертвами воєнного злочину стали вісім мирних жителів, ще 18 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше 3 квітня на Київщині знайшли тіло відомого фотокореспондента Макса Левіна.