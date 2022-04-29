"Чудесного человека больше нет": в Киеве под обстрелами погибла журналистка Вера Гирич

В результате ракетного удара 28 апреля в своей квартире погибла сотрудница "Радио Свобода" Вера Гирич. Ее тело нашли под завалами дома лишь сегодня утром.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В результате ракетного удара российской армии по Киеву 28 апреля в своей квартире погибла журналистка украинской редакции "Радио Свобода" Вера Гирич. Об этом сообщил в Facebook ее коллега Александр Демченко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом", — написал он.

По словам Демченко, тело Веры пролежало под завалами дома всю ночь, нашли ее лишь сегодня утром.

"Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться ежедневно. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", — сказал коллега погибшей.

Журналист опубликовал фотографию автомобиля Гирич с выбитыми стеклами, стояющую рядом с домом.

[ + – ] Машина Веры Гирич рядом с ее домом

"На ней [машине] пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях", — уточнил Демченко.

Как рассказывает у себя на странице в соцсетях Катерины Пешко, специалистки по коммуникациям, она писала Гирич в марте, и на тот момент журналистка находилось в Дрогобыче.

"Не по рабочим вопросам, а просто поинтересоваться, как ты, я написала тебе в марте. Тогда ты была в Дрогобыче и нервно, но в шутку ответила, что при нынешней [той нынешней] географии обстрелов тебе в скором времени не будет куда возвращаться… А вчера в Киеве Путин и его народ тебя убили", — написала Пешко.

Последняя запись Веры Гирич в Facebook датирована 10 апреля. Тогда она показывала у себя в Facebook, как ее родители прожили месяц в оккупации без света, воды, газа и связи. В посте журналистка шутила о коте Степане Андреевиче, который "утаил от денацификаторов свою фамилию", поэтому "мифический Бандера спокойненько гулял прямо под дулами их танков".

[ + – ] Вера Гирич с семьей

Вера начала работать в киевском бюро "Радио Свобода" с 1 февраля 2018 г., сообщается на сайте издания. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Редакция выразила соболезнования родным погибшей журналистки. "Мы будем помнить ее как светлого и человека, настоящего профессионала", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля в Одессе под обстрелами погибла журналистка Валерия Глодан вместе с трехмесячной дочкой Кирой и мамой. Российский снаряд попал в 16-этажнный жилой дом, жертвами военного преступления стали восемь мирных жителей, еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее, 3 апреля, на Киевщине нашли тело известного фотокорреспондента Макса Левина.