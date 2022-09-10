У боях за Балаклію загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко

Юрченко став 38-м медійником, який загинув через військову агресію цього року. У 2015-2016 році він брав участь у боях за Піски та Мар'їнку. Після повномасштабного вторгнення РФ Олексій служив командиром взводу гранатометників.

8 вересня в боях за Балаклію Харківської області загинув оператор телеканалу "Прямій" Олексій Юрченко. Про це повідомляється на сайті телеканалу з посиланням на дружину загиблого Тетяну Юрченко.

Юрченко після вторгнення Росії в Україну у 2014 році вже мав бойовий досвід. У 2015-2016 роках він брав участь у боях за населені пункти Піски та Мар'їнка в Донецькій області.

Юрченко отримав офіцерські погони в серпні 2022 року, він командував взводом гранатометників.

Олексій залишив 13-річну доньку Дашу.

Про смерть Юрченка у Facebook також розповів 5-ий президент України Петро Порошенко.

"Звільнення української землі — важка праця наших військових і, на жаль, їхнього життя", — прокоментував український політик.

Ексглава держави також розповів, що 24 лютого Юрченко одразу прийшов у штаб 206 батальйону тероборони Києва на вулиці Лаврській і записався добровольцем.

Як оператор Юрченко брав участь у зйомці проєкту "Точка Нуль" щодо антитерористичної операції. Особливістю серіалу було те, що його знімали безпосередньо учасники АТО.

За п'ять місяців повномасштабної війни в Україні загинули 37 медійників. Такі дані 25 липня наводила Національна спілка журналістів України. Серед них: 8 журналістів виконували свої професійні обов'язки, 12 медійників стали цивільними жертвами військової агресії, ще 17 представників ЗМІ загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ.

Олексій Юрченко став 38-м за рахунком медійником, який загинув за пів року повномасштабної агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, у травні внаслідок російського артилерійського обстрілу під Ізюмом Харківської області у віці 36 років загинув журналіст телеканалів "Дом" і UA, військовослужбовець Збройних Сил Олександр Махов. Із 24 лютого він служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді. У Махова залишився син.

У квітні внаслідок обстрілу Києва російськими військами в себе у квартирі загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Її тіло знайшли під завалами будинку.