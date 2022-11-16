Командир роти безпілотних авіакомплексів полку "Азов" розкрив причини втрат дронів ЗСУ

Багато БПЛА вилітають і не повертаються, але більшість збитих "пташок" військовим вдається знайти і відремонтувати, щоб повернути в стрій.

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Українські військові дуже потребують дронів, оскільки росіяни часто їх збивають. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів із полку "Азов" Володимир в інтерв'ю DOU розповів про приблизні втрати.

Російські солдати часто знищують дрони, і втрати ЗСУ безпосередньо залежать від якості підготовки операторів. На початку вторгнення управління БПЛА довіряли всім, хто мав хоч якийсь досвід, і ЗСУ втрачали багато апаратів. З іншого боку, досвідченіші оператори працюють обережно й довго зберігають пристрої неушкодженими, наприклад, одна команда, що діє на харківському напрямку, за три місяці не втратила жодного дрона.

"Дуже багато втрат було через ненавченість операторів або через недостатнє розуміння, наскільки важливо бути оператором — кожен стрілець хотів стати аеророзвідником", — поділився Володимир.

Військовий розділив втрати дронів на дві категорії. Перша — це апарати, які не повернулися через ворожі системи радіоелектронної боротьби, такі випадки становлять 20%-25% втрат.

До другої категорії належать збиті ворогом БПЛА, які потім удалося знайти, забрати і знову відправити у політ — таких значно більше.

Процес ремонту сильно залежить від типу пошкоджень дрону. Якщо під час падіння зламалися пропелери — їх можна легко замінити прямо в польових умовах, якщо ж ламаються двигуни чи камери, то потрібно звертатися до спеціалізованих сервісів, деякі фонди оплачують ремонт замість військових.

Безпілотники використовуються у різних підрозділах ЗСУ: розвідувальних, артилерійських, піхотних тощо. Дронів, що є в армії, не вистачає на всіх, тому військовим доводиться домовлятися для їх спільного застосування. За оцінками Володимира, квадрокоптери, гексакоптери й октокоптери становлять 70% від усіх безпілотників, які є в ЗСУ. З них 30% складають важкі коптери, а 40% — маленькі квадрокоптери. Представник "Азова" розповів, що його підрозділ розробив план і розрахував, скільки потрібно БПЛА для ефективного виконання бойових завдань, і зараз у їхньому розпорядженні є лише 20% від потрібної кількості.

В інтерв'ю Володимир також розкрив ефективність скидання гранат зі звичайних дронів. За його підрахунками, таке бомбардування завдає росіянам значних збитків лише в 10% випадків, тому комерційні квадрокоптери краще використовувати для розвідки.

Раніше писали, які військові дрони збирають в Україні для ЗСУ. Деякі компанії вже давно виробляють вітчизняні моделі, інші почали активно їх розробляти тільки після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.