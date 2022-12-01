Стало известно, почему военные теряют так много дронов на передовой (видео)

Бойцы ВСУ вынуждены использовать дешевые и ненадежные дроны, которые россияне часто захватывают или уничтожают.

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Украинским военным необходимо больше беспилотников из-за значительных потерь на отдельных участках фронта. Представители волонтерского фонда "Стальные крылья" рассказали изданию The Page, куда же деваются купленные дроны.

ВСУ часто используют для разведки беспилотники, летающие низко, поэтому российские военные сбивают их с помощью обычного стрелкового оружия. К примеру, автомат Калашникова поражает воздушные цели на высоте около 500 метров. Даже если дрон ВСУ может летать выше, ему порой приходится снижаться, чтобы рассмотреть объекты поближе, или из-за разрядки батареи.

Вторая причина потерь БПЛА — средства радиоэлектронной борьбы. Специальные устройства, такие как антидроновые ружья, могут подобрать радиочастоту, на которой летательный аппарат передает сигналы оператору, и "заглушить" ее, посылаяс помехи. "Оглушенный" дрон замирает в воздухе и приземляется при разрядке аккумулятора. Некоторые средства также позволяют подменить сигнал и перехватить управление, а также подавить спутниковую навигацию GPS.

Еще одной проблемой являются неблагоприятные погодные условия. Обычные коммерческие дроны не защищены от дождя, снега, мороза или сильного ветра, которые характерны для украинской зимы. Если хотя бы один из двигателей выходит из строя, то аппарат теряет равновесие и кубарем летит на землю.

Бойцы отдельной роты ВСУ, которая специализируется на управлении БПЛА, с позывными "Барсук" и "Монгол" в интервью Idealist.Media обратили внимание на низкое качество дронов, которыми пользуются большинство операторов. Многие модели устарели и пользуются спутниковой системой навигации GPS, тогда как существует множество способов ее подавить, и россияне ими активно пользуются. В Украине разработали беспилотники, не уступающие по качеству европейским и американским — они используют собственные системы позиционирования, которые ВС РФ не могут заглушить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее командир роты беспилотников полка "Азов" назвал другие причины потерь дронов ВСУ. По его словам, очень часто украинская армия лишается БПЛА из-за неопытности операторов. К счастью, во многих случаях аппараты удается найти, отремонтировать и снова запускать.

Тем временем бойцы ВСУ уничтожают российские дроны-камикадзе с помощью передовых военных технологий. Они использую тепловизоры и термальные сенсоры, чтобы обнаружить БПЛА в ночном небе, а затем открывают по ним огонь из пулеметов.