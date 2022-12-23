ВСУ отстреляют за 2 дня: в США не могут удовлетворить запрос Украины на боеприпасы, — СМИ

Журналисты пишут, что оборонно-промышленный комплекс США находится в плохом состоянии. Так, не хватает цепочек поставок и квалифицированных кадров.

Related video

Оборонная промышленность США может производить около 14 000 снарядов для 155-мм гаубиц в месяц. В период ожесточенных боев ВСУ тратили столько же всего за 2 дня. Об этом рассказала министр Армии США Кристин Вормут, пишет The Washington Post.

Издание пишет, что война России с Украиной показала, что окопы и траншеи остались не только в учебниках истории. Хотя американская военная машина в последние годы была нацелена на борьбу с терроризмом и создании аэрокосмических вооружений.

Так, по словам журналистов, в Штатах поняли, что неядерная война с Китаем или Россией потребует постоянного, долгосрочного потока оборудования и вооружений, которых сейчас не хватает.

Бывший советник сил специального назначения США Сет Джонс заявил, что неядерная война – это промышленная война. По его словам, в арсенале Штатов есть серьезные проблемы.

"Оборонно-промышленный комплекс США сейчас находится в довольно плохом состоянии. Если вы определите Китай как "постоянную" угрозу и "острую" угрозу со стороны России, мы не протянем и четырех или пяти дней в военных играх, прежде чем у нас закончатся высокоточные ракеты", — сказал эксперт.

В материале говорится, что США предоставили Украине системы противовоздушной обороны, такие как NASAMS, а также мобильные ЗРК Stinger со своих складов. Однако из обещанных 6 NASAMS были переданы лишь две, а линии производства Stinger давно закрыты.

Журналисты пишут, что производство страдает от тех же проблем, что и другие отрасли — инфляция, нехватка цепочек поставок, нехватка квалифицированных и желающих работать кадров, общее отставание после пандемии коронавируса.

Решение проблемы в Европе?

Сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин видит решение в том, чтобы мотивировать страны Европы более активно передавать Украине свое вооружение из собственных запасов. Однако и у Евросоюза не все хорошо. Так, Германия передала Украине новую систему ПВО IRIS-T, но лишь одну. Остальные три до сих пор не изготовлены.

Ранее Фокус писал, что бывший командующий НАТО заявил, что Запад должен поставить Украине ракеты ATACMS для ударов по РФ. По словам Филипа Бридлава, страны Запада проявляют осторожность, пытаясь избежать ядерного конфликта. Но такая позиция снижает вероятность победы Украины.

Также сообщалось, что в Литве закончились учения украинских механиков САУ PzH 2000. Как сообщают журналисты, литовские артиллеристы охотно делились опытом с украинскими военными механиками, так как общий враг мотивирует к совместной работе.