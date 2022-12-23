В Литве закончились учения украинских механиков САУ PzH 2000 (фото)
Как сообщают журналисты, литовские артиллеристы охотно делились опытом с украинскими военными механиками, так как общий враг мотивирует к совместной работе.
23 декабря группа украинских военных механиков из 18 человек покидает Литву после успешного прохождения обучения ремонту немецких САУ Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает агентство BNS.
"Это первая группа в Литве, которая научилась ремонтировать эти гаубицы. Цель состоит в том, чтобы научить солдат выявлять неисправности и исправлять их на поле боя в режиме реального времени. Если у меня есть возможность и инструменты для ремонта на месте, то я экономлю время, ресурсы, могу вовремя и в месте поддержать маневр, вместо того, чтобы месяц-два ждать возвращения отремонтированной техники из-за границы", — рассказал начальник штаба артиллерийского дивизиона литовской армии, дислоцированного в Йонавском районе, майор Жилвинас Чершкус.
Механики украинской армии провели в Литве две недели, изучая инструкции и обучаясь обслуживанию двигателей и шасси гаубиц. Большое количество украинцев, закончивших курс в Литве, уже проходили обучение в Германии, поэтому во время учебы в Литве специализировались на обслуживании шасси или башни. При этом четверо наших военных механиков впервые научились ремонтировать гаубицы.
"Больше теоретических знаний они получили в другом месте, и мы рассказали им из реальной практики эксплуатации оборудования, что это за отказы, которые не описаны в учебниках. Украинцы также делились информацией с фронта о проблемных частях гаубиц", — добавил майор Чершкус.
Отметим, что еще в июне Германия поставила Украине десяток PzH 2000. Однако из-за крайне интенсивного использования гаубиц вооружение быстро изнашивается. Для ремонта ее перевозят в страны НАТО, в том числе в Литву — здесь пока отремонтировано шесть гаубиц.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило в ноябре, что ВСУ производят около 300 выстрелов в день из одной пушки. Украинских солдат в Рукле обучали техническому обслуживанию гаубиц, а не ремонту поврежденных частей.
По словам литовских военных, именно отсутствие технического обслуживания при интенсивном использовании артиллерии в ряде случаев приводило к неисправностям гаубиц в Украине. Они добавили, что техническое обслуживание гаубиц, которое обычно проводится ежегодно, в условиях войны приходится проводить гораздо чаще, иногда даже еженедельно.
Майор Чершкус отметил, что литовские артиллеристы охотно согласились помочь украинским коллегам.
"Если есть потребность у украинцев еще дольше обучаться, то солдаты настроены работать с ними даже в нерабочее время. Общий враг мотивирует", — добавил Чершкус.
Напомним, 22 декабря министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, заявила что у вооруженных сил только треть Pzh 2000 находится в строю, программа по замене БМП Marder на Puma под угрозой срыва.
Также 21 ноября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что украинская армия не получит ЗРК NASAMS из-за инцидента в Польше. Вместо этого они передадут партию боеприпасов для САУ PzH 2000.