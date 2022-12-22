"Техника ненадежна, запасов на три дня": министр обороны ФРГ признала плохое состояние немецкой армии

В немецкой армии только треть Pzh 2000 находится в строю, программа по замене БМП Marder на Puma под угрозой срыва. Однако позитивные изменения также есть, например, закупка F-35 на 13 млрд евро.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk заявила, что ситуация в Бундесвере плохая, но ее улучшают.

Интервью начали с контекста: программа закупок БМП Puma потерпела провал, в строю находится только треть от всех САУ Pzh 2000, а перед Германией стоит вызов возглавить натовские Силы быстрого реагирования.

Ламбрехт в ответ заявила, что ситуация не так плачевна. Бундесвер заключил сделку на закупку истребителей F-35 за 13 млрд евро. Армия наконец закупает радиостанции, а также есть прогресс по приобретению средств индивидуальной защиты для солдат.

Сложившуюся ситуацию в немецкой армии Ламбрехт объясняет тем, что многие годы в Германии экономили на обороне. Она привела пример, что в 2015, спустя год после аннексии Крыма, боеприпасы закупались всего на 300 млн евро в год. В 2022 эта сумма составляет 900 млн евро.

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Ситуация с неисправностью БМП Puma, как говорит Ламбрехт, была известна. Теперь компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall должны их отремонтировать в течении нескольких недель. Если они с задачей не справятся, то контракта на новые поставки БМП не будет. В Бундесвере на приобретение 350 Puma в 2020 году выделили 5,9 млрд евро. А для Сил реагирования НАТО отправят БМП Marder.

Также оказывается, что из 105 САУ PzH 2000 в немецкой армии только 36 находятся в боевом состоянии. При этом в 2021 году самоходок было 121: 15 передали Украине, а еще одну либо списали, либо взяли для запчастей к другим машинам.

Напомним, 7 сентября Ламбрехт заявила, что поставки оружия Украине из запасов Германии достигли предела. Акцент будут делать на закупке оружия у производителей.

15 декабря сообщалось, что в Германии начали строить завод по производству боеприпасов для нужд Украины.