"Техніка ненадійна, запасів на три дні": міністр оборони ФРН визнала поганий стан німецької армії

У німецькій армії лише третина Pzh 2000 перебуває у строю, програма із заміни БМП Marder на Puma під загрозою зриву. Проте позитивні зміни є, наприклад, закупівля F-35 на 13 млрд євро.

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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk заявила, що ситуація у Бундесвері погана, але її покращують.

Інтерв'ю розпочали з контексту: програма закупівель БМП Puma зазнала провалу, у строю знаходиться лише третина від усіх САУ Pzh 2000, а перед Німеччиною стоїть виклик очолити натовські Сили швидкого реагування.

Ламбрехт у відповідь заявила, що ситуація не така плачевна. Бундесвер уклав угоду на закупівлю винищувачів F-35 за 13 мільярдів євро. Армія нарешті закуповує радіостанції, а також є прогрес із придбання засобів індивідуального захисту для солдатів.

Ситуацію, що склалася в німецькій армії, Ламбрехт пояснює тим, що багато років у Німеччині економили на обороні. Вона навела приклад, що у 2015 році, через рік після анексії Криму, боєприпаси закуповувалися лише на 300 млн євро на рік. У 2022 році ця сума становить 900 млн євро.

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Ситуація з несправністю БМП Puma, як каже Ламбрехт, була відома. Тепер компанії Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall мають їх відремонтувати протягом кількох тижнів. Якщо вони із завданням не впораються, то контракту на нові поставки БМП не буде. У Бундесвері на придбання 350 Puma у 2020 році виділили 5,9 млрд. євро. А для сил реагування НАТО відправлять БМП Marder.

Також виявляється, що зі 105 САУ PzH 2000 у німецькій армії лише 36 перебувають у бойовому стані. При цьому 2021 року самохідок було 121:15 передали Україні, а ще одну або списали, або взяли для запчастин до інших машин.

Нагадаємо, 7 вересня Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні із запасів Німеччини досягло межі. Акцент робитимуть на закупівлі зброї у виробників.

15 грудня повідомлялося, що у Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів для потреб України.