Щоб ні від кого не залежати: Німеччина будує завод зі створення потрібних Україні боєприпасів

Виробництво розпочнуть у червні 2023 року, а перші боєприпаси зможуть поставити вже в липні.

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У Німеччині розпочали будівництво заводу, який забезпечить оборонні запити країни. Про це пише видання DW.

У Німеччині вирішили зводити завод після того, як Швейцарія двічі відмовила німцям у реекспорті боєприпасів в Україну. Будівництвом займається оборонний концерт Rheinmetall. Уже в січні наступного року планується підготувати лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру. Саме виробництво розпочнеться у червні, а в липні зможуть поставити першу партію для самохідних зеніток Gepard, які застосовують в Україні.

"Основна увага спрямована на те, щоб відновити забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від зарубіжних виробничих потужностей. Було ухвалено рішення про виробництво боєприпасів калібрами 20-35 мм в ФРН", — повідомив представник Rheinmetall.

При цьому інформацію про те, де будують новий завод, поки не розголошують публічно.

Нагадаємо, через політику нейтралітету Швейцарія заборонила реекспорт боєприпасів Україні, за яким німці двічі зверталися до Берна — у квітні та червні цього року. Восени Німеччина відправила новий запит до Швейцарії з проханням дозволити реекспорт боєприпасів для захисту критичної інфраструктури України, але знову отримала відмову. В Україну планувалося реекспортувати 12 400 боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard.

13 грудня повідомлялося про те, що німці планують поставити Україні 6-7 установок Gepard. Хоча оборонний комітет не проти передати нам танки Leopard і бойові машини Marder, канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує цю ініціативу.