Німецькі Gepard допомагають: у ЗСУ розповіли, як збивають іранські дрони-камікадзе Shahed-136

Українські військові навчилися збивати баражувальні снаряди і тепер переходять до наступного етапу — пошуку баз зберігання та управління для їх подальшого знищення.

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Військовий аташе України в США генерал-майор Борис Кременецький заявив, що ЗСУ використовують ЗРК "Оса" та зенітні самохідки на кшталт німецьких Gepard та "Шилки". Про це повідомляє Defense News.

Українська армія, за словами Кременецького, працює над виявленням баз з іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. З ними відносно просто боротися, ЗСУ збиває до 6-8 БПЛА щодня. Їх чути за багато кілометрів, і пересуваються вони досить повільно.

[ + – ] ЗРК "Оса" Фото: Генштаб ВСУ

Для збиття дронів-камікадзе ЗСУ застосовують змішаний підхід. Військові застосовують як радянські зенітки, так і сучасні західні. Зокрема, Кременецький назвав кілька способів знищення БПЛА:

радянські ЗСУ "Шилка";

німецькі ЗСУ "Гепард";

радянські ЗРК "Оса".

Нині основне завдання української армії полягає у визначенні місця, звідки запускають безпілотники, і звідки керують ними. ЗСУ планують натренувати мобільні артилерійські групи для відпрацювання по базах.

[ + – ] ЗСУ "Шилка" допомагає у боротьбі з дронами-камікадзе Фото: Укроборонпром

Факт передавання Іраном дронів Shahed-136 у ЗС РФ українські військові розцінюють як свідчення про занепад виробництва БПЛА на території країни-окупанта. Проблема з іранськими дронами-камікадзе ще в тому, що вони є досить дешевими, тому застосування ЗСУ є виправданим і відносно дешевим рішенням, зазначає Defense Express.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що вони збили 60% дронів-камікадзе Shahed-136 із випущених 86. У ВПС України заявили, що РФ масово використовує дрони-камікадзе для економії дорогих ракет, які коштують мільйони доларів.