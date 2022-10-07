Немецкие Gepard помогают: в ВСУ рассказали, как сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Украинские военные научились сбивать барражирующие снаряды, и теперь переходят к следующему этапу — поиску баз хранения и управления для их дальнейшего уничтожения.

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Военный атташе Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий заявил, что ВСУ используют ЗРК "Оса" и зенитные самоходки по типу немецких Gepard и "Шилки". Об этом сообщает Defense News.

Украинская армия, по словам Кременецкого, работает над обнаружением баз с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. С ними относительно просто бороться, ВСУ сбивает до 6-8 БПЛА каждый день. Их слышно за много километров и передвигаются они достаточно медленно.

[ + – ] ЗРК "Оса" Фото: Генштаб ВСУ

Для сбития дронов-камикадзе ВСУ применяют смешанный подход. Военные применяют как советские зенитки, так и современные западные. В частности, Кременецкий назвал несколько способов уничтожения БПЛА:

советские ЗСУ "Шилка"

немецкие ЗСУ "Гепард"

советские ЗРК "Оса"

Ныне основная задача для украинской армии состоит в определении места, откуда запускают беспилотники, и откуда управляют ими. ВСУ планируют натренировать мобильные артиллерийские группы для отработки по базам.

[ + – ] ЗСУ "Шилка" помогает в борьбе с дронами-камикадзе Фото: Укроборонпром

Факт передачи Ираном дронов Shahed-136 в ВС РФ украинские военные расценивают как свидетельство об упадке производства БПЛА на территории страны-оккупанта. Проблема с иранскими дронами-камикадзе еще в том, что они достаточно дешевые, поэтому применение ЗСУ является оправданным и относительно дешевым решением, отмечает Defense Express.

Напомним, в Генштабе заявили, что они сбили 60% дронов-камикадзе Shahed-136 из выпущенных 86. В ВВС Украины заявили, что РФ массово использует дроны-камикадзе для экономии дорогостоящих ракет, которые стоят миллионы долларов.