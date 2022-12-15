Чтобы ни от кого не зависеть: Германия строит завод по созданию нужных Украине боеприпасов

Производство начнут в июне 2023 года, а первые боеприпасы смогут поставить уже в июле.

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В Германии приступили к строительству завода, который обеспечит оборонные запросы страны. Об этом пишет издание DW.

В Германии решили строить завод после того, как Швейцария дважды отказала немцам в реэкспорте боеприпасов в Украину. Строительством занимается оборонный концерт Rheinmetall. Уже в январе следующего года планируется подготовить линии по производству боеприпасов среднего калибра. Само производство начнется в июне, а в июле смогут поставить первую партию для самоходных зениток Gepard, которые применяют в Украине.

"Основное внимание направлено на то, чтобы восстановить обеспечение боеприпасами Германии, которое будет независимым от зарубежных производственных мощностей. Было принято решение о производстве боеприпасов калибрами 20-35 мм в ФРГ", — сообщил представитель Rheinmetall.

При этом информацию о том, где строят новый завод пока не разглашают публично.

Напомним, из-за политики нейтралитета Швейцария запретила реэкспорт боеприпасов Украине, за которым немцы дважды обращались в Берн — в апреле и июне этого года. Осенью Германия направила новый запрос в Швейцарию, с просьбой разрешить реэкспорт боеприпасов для защиты критической инфраструктуры Украины, но вновь получила отказ. В Украину планировалось реэкспортировать 12 400 боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard.

13 декабря сообщалось о том, что немцы планируют поставить Украине 6-7 установок Gepard. Хотя оборонный комитет не прочь передать нам танки Leopard и боевые машины Marder, канцлер Германии Олаф Шольц блокирует эту инициативу.