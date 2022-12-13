Гаубицы и установки "Gepard": в Бундестаге рассказали, какую военную технику получат ВСУ (фото)

Оборонный комитет немецкого парламента не против передать Украине танки Leopard и боевые машины Marder, но правительство Олафа Шольца блокирует инициативу. Рассчитывать приходится лишь на 7 зенитных самоходных установок.

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Германия отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходные гаубицы и зенитные установки Gepard. Об этом сказала глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет газета Die Zeit.

"В Украину будет доставлено больше самоходных гаубиц. Сейчас их уже 24 единицы. Кроме того, Украине будет предоставлено от 6 до 7 установок Gepard", — отметила она.

Штрак-Циммерман спросили, почему Германия не отправляет Украине современные танки. Представитель Бундестага ответила, что лично она поддерживает идею передачи ВСУ танков Leopard и боевых машин Marder.

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"Сейчас это уже срочная необходимость. Больше нет причин не делать этого", — подчеркнула военная.

Федеральное правительство, по ее словам, не дает ход этой инициативе.

Украина неоднократно запрашивала поставку танков Marder и Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц исключает это, оправдывая тем, что у других стран НАТО нет таких танков, отмечает немецкое издание Handelsblatt.

Германия, по данным газеты, передала Украине 14 САУ Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня Mars и 30 зенитных установок Gepard.

[ + – ] Германия отправила ВСУ 14 артустановок Panzerhaubitze 2000 Фото: Минобороны Украины

"Осталось доставить еще 7 установок Gepard. Кроме того, было предоставлено 50 бронетранспортеров Dingo", — подсчитали журналисты.

Ремонтировать поврежденную в боях немецкую технику будут в Словакии, сообщил начальник спецштаба по Украине в федеральном Министерстве обороны, генерал Кристиан Фрейдинг.

"Производитель танков Krauss-Maffei Wegmann организует в регионе ремонт крупных вооружений, изношенных или поврежденных в боях в Украине, например, САУ Panzerhaubitze 2000", — пояснил он.

Напомним, что посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно рассказывал о переговорах с немецкой стороной по поводу увеличения поставок ВСУ оружия и боеприпасов. По его словам, успешным примеров военного сотрудничества с Берлином стала поставка систем ПВО IRIS-Т.

Фокус также писал, что в США минимум два раза пытались повлиять на Шольца в вопросе передачи танков Leopard 2. Советник по безопасности президента США Джейк Салливан говорит, что Вашингтон будет рад, если Берлин передаст Киеву эти танки.

Германия обещала передать Украине новые колесные самоходные артустановки RCH-155. ВСУ станут первыми в мире пользователями данного вооружения в боевых условиях.