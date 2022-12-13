Гаубиці й установки Gepard: у Бундестазі розповіли, яку військову техніку отримають ЗСУ (фото)

Оборонний комітет німецького парламенту не проти передати Україні танки Leopard і бойові машини Marder, але уряд Олафа Шольца блокує ініціативу. Розраховувати доводиться лише на 7 зенітних самохідних установок.

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Німеччина відправить Збройним силам України (ЗСУ) самохідні гаубиці та зенітні установки Gepard. Про це сказала голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, пише газета Die Zeit.

"В Україну доставлять більше самохідних гаубиць. Наразі їх уже 24 одиниці. Крім того, Україні буде надано від 6 до 7 установок Gepard", — зазначила вона.

У Штрак-Ціммерман запитали, чому Німеччина не надсилає Україні сучасні танки. Представниця Бундестагу відповіла, що особисто вона підтримує ідею передачі ЗСУ танків Leopard і бойових машин Marder.

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"Зараз це вже термінова необхідність. Більше немає причин не робити цього", — наголосила військова.

Федеральний уряд, за її словами, не дає ходу цій ініціативі.

Україна неодноразово запитувала постачання танків Marder і Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає це, виправдовуючи тим, що інші країни НАТО не мають таких танків, зазначає німецьке видання Handelsblatt.

Німеччина, за даними газети, передала Україні 14 САУ Panzerhaubitze 2000, 5 реактивних систем залпового вогню Mars і 30 зенітних установок Gepard.

[ + – ] Німеччина відправила ЗСУ 14 артустановок Panzerhaubitze 2000 Фото: Минобороны Украины

"Залишилося доставити ще 7 установок Gepard. Крім того, було надано 50 бронетранспортерів Dingo", — підрахували журналісти.

Ремонтуватимуть пошкоджену в боях німецьку техніку в Словаччині, повідомив начальник спецштабу з питань України у федеральному Міністерстві оборони, генерал Крістіан Фрейдінг.

"Виробник танків Krauss-Maffei Wegmann організує в регіоні ремонт великих озброєнь, зношених чи пошкоджених у боях в Україні, наприклад, САУ Panzerhaubitze 2000", — пояснив він.

Нагадаємо, що посол України в Німеччині Олексій Макеєв нещодавно розповідав про переговори з німецькою стороною щодо збільшення постачання ЗСУ зброї та боєприпасів. За його словами, успішним прикладом військової співпраці з Берліном стало постачання систем ППО IRIS-Т.

Фокус також писав, що в США щонайменше двічі намагалися вплинути на Шольца в питанні передачі танків Leopard 2. Радник із безпеки президента США Джейк Салліван каже, що Вашингтон буде радий, якщо Берлін передасть Києву ці танки.

Німеччина обіцяла передати Україні нові колісні самохідні артустановки RCH-155. ЗСУ стануть першими у світі користувачами цього озброєння в бойових умовах.