У Литві закінчилися навчання українських механіків САУ PzH 2000 (фото)

Як повідомляють журналісти, литовські артилеристи охоче ділилися досвідом з українськими військовими механіками, оскільки спільний ворог мотивує до спільної роботи.

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23 грудня група українських військових механіків із 18 осіб залишає Литву після успішного проходження навчання ремонту німецьких САУ Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє агентство BNS.

Це перша група в Литві, яка навчилася ремонтувати ці гаубиці. Мета полягає в тому, щоб навчити солдат виявляти несправності та виправляти їх на полі бою в режимі реального часу. Якщо у мене є можливість та інструменти для ремонту на місці, то я заощаджую час, ресурси, можу вчасно і на місці підтримати маневр, замість того, щоб місяць-два чекати на повернення відремонтованої техніки з-за кордону", — розповів начальник штабу артилерійського дивізіону литовської армії, дислокованого в Йонавському районі, майор Жилвінас Чершкус.

Механіки української армії провели в Литві два тижні, вивчаючи інструкції та навчаючись обслуговувати двигуни та шасі гаубиць. Велика кількість українців, які закінчили курс у Литві, вже проходили навчання у Німеччині, тому під час навчання у Литві спеціалізувалися на обслуговуванні шасі чи вежі. При цьому четверо наших військових механіків уперше навчилися ремонтувати гаубиці.

[ + – ] Українські механіки вчаться ремонтувати САУ Panzerhaubitze 2000 Фото: BNS

"Більше теоретичних знань вони здобули в іншому місці, і ми розповіли їм із реальної практики експлуатації обладнання, що це за відмови, які не описані у підручниках. Українці також ділилися інформацією з фронту про проблемні частини гаубиць", — додав майор Чершкус.

Зазначимо, що ще в червні Німеччина поставила Україні десяток PzH 2000. Однак через вкрай інтенсивне використання гаубиць озброєння швидко зношується. Для ремонту її перевозять до країн НАТО, зокрема в Литву — тут поки що відремонтовано шість гаубиць.

Німецьке видання Der Spiegel повідомило в листопаді, що ЗСУ здійснюють приблизно 300 пострілів на день з однієї гармати. Українських солдат у Руклі навчали технічного обслуговування гаубиць, а не ремонту пошкоджених частин.

За словами литовських військових, саме відсутність технічного обслуговування при інтенсивному використанні артилерії часом призводила до несправностей гаубиць в Україні. Вони додали, що технічне обслуговування гаубиць, яке зазвичай проводиться щорічно, в умовах війни доводиться проводити набагато частіше, іноді навіть щотижня.

Майор Чершкус зазначив, що литовські артилеристи охоче погодились допомогти українським колегам.

"Якщо є потреба в українців ще довше навчатися, то солдати налаштовані працювати з ними навіть у неробочий час. Спільний ворог мотивує", — додав Чершкус.

Нагадаємо, 22 грудня міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, заявила, що в збройних сил лише третина Pzh 2000 знаходиться в строю, програма із заміни БМП Marder на Puma під загрозою зриву.

Також 21 листопада міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що українська армія не отримає ЗРК NASAMS через інцидент у Польщі. Натомість вони передадуть партію боєприпасів для САУ PzH 2000.