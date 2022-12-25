Україна згодом отримає всю зброю, яка їй потрібна, — Кулеба

Поставити Києву все необхідне озброєння заважають одразу кілька причин, з якими і працюватиме українська влада, заявив глава МЗС.

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Україна отримає всю зброю, яка їй потрібна для протистояння РФ, це лише питання часу. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами дипломата, якщо Україна отримала схвалення на постачання Patriot, "то решту ми тим більше отримаємо".

"Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", — сказав міністр.

За словами Кулеби, поставити Україні все необхідне озброєння одразу заважає низка факторів — психологічні, політичні та логістичні. Однак із цими причинами потрібно працювати, чим і займатиметься Київ надалі, додав глава МЗС.

"У мене точно є відчуття, що називається на кінчиках пальців, що жодних табу в питаннях поставок зброї немає. І Patriot… найкращий доказ цього", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена ігнорує прохання президента України Володимира Зеленського про передачу ракет ATACMS та потужних танків.

Американський лідер, у свою чергу, заявив, що Сполучені Штати та НАТО не можуть надати Україні "все, що можна дати" в плані озброєнь через те, що це може стати причиною розколу в Альянсі.