У Байдена ігнорують прохання Зеленського про передачу ракет ATACMS та потужних танків, – WP

У Пентагоні говорять про наявність у ЗСУ достатньої кількості танків, а постачання далекобійних ракет призведе до ескалації. В адміністрації президента США схильні говорити про погляди українського лідера на дипломатію та мир, зазначили журналісти.

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Мета візиту президента України Володимира Зеленського до США полягала у заклику передати потужну зброю для підвищення обороноздатності та початку великого контрнаступу ЗСУ проти російських військ у 2023 році. Про це пише американська газета The Washington Post (WP) з посиланням на високопоставлених представників Білого дому та дипломатів.

"Було мало ознак його (Зеленського) успіху в короткостроковій перспективі. Адміністрація Байдена відмовилася запропонувати та надати сучасні танки та ракети великої дальності ATACMS", — зазначили співрозмовники.

Представники Пентагону заявили, що ЗСУ мають достатньо танків, а M1 Abrams — надто складні в обслуговуванні та експлуатації. Під час спільної пресконференції із Зеленським Байден заявив, що постачання в Україну далекобійних ракет зруйнує єдність НАТО.

[ + – ] Байден боїться зайти надто далеко і побоюється військової ескалації з РФ

"Вони (НАТО) не збираються воювати з Росією", — сказав американський лідер.

"Байден турбується, щоб не зайти занадто далеко, він побоюється військової ескалації. Зеленський дає зрозуміти, що потребує постійної підтримки, яку, відверто кажучи, можуть надати тільки Сполучені Штати", — прокоментував ситуацію колишній посол США в НАТО, президент Чиказької ради з питань Світовим справам Іво Даалдер.

Постачання Patriot — не панацея для системи ППО України

Нова система ППО "Patriot" допоможе у протистоянні ударам російської армії по українській цивільній інфраструктурі. Представники Міноборони США впевнені у забезпеченні багаторівневого захисту від ракетних ударів, але попереджають, що постачання однієї системи не стане комплексним рішенням протиповітряної оборони України.

"Це один із багатьох кроків, які ми зробили. З однією батареєю Patriot ми надамо величезні можливості, але Сполучені Штати та їхні союзники ще працюватимуть над посиленням протиповітряної оборони України", — заявив один із працівників Пентагону.

[ + – ] Нова система ППО "Patriot" допоможе ЗСУ протистояти ударам російської армії Фото: US Army

Частина високопосадовців стверджують, що єдиний спосіб зупинити повітряну атаку РФ — це завдати удару по об'єктах супротивника, зокрема, по аеродромах і позиціях балістичних і крилатих ракет.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Михайло Забродський говорив, що Україні потрібні ракети великої дальності ATACMS, танки Leopard та німецькі БМП Marder, а також американські M1 Abrams. Постачання цієї техніки малоймовірні в короткостроковій перспективі, додає видання.

Мир із Росією: Київ буде з максимально сильною позицією

В адміністрації Байдена говорять про бажання обговорити погляди Зеленського на дипломатію та що йому потрібно, щоб Київ був у максимально сильній позиції. Одностайність у боротьбі з Москвою не означає, що Вашингтон та Київ йдуть нога в ногу, додали журналісти.

У Байдена розглядають кілька варіантів мирного плану. За даними WP, один із них включає відхід Росії з усіх територій України, включаючи Крим та Донбас. Інший передбачає відхід до ліній 2014 року. Третій рівень — відхід ЗС РФ із Донбасу, але не Криму.

На зустрічі із Зеленським Байден запитав у нього про варіанти миру. Зараз це лише "академічна дискусія", оскільки немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена у діалозі, кажуть у Білому домі.

У Держдепартаменті США зазначають, що в Кремлі існує внутрішній конфлікт — одні російські чиновники прагнуть захопити більше українських територій, інші стурбовані тим, чи готові війська до проведення великих військових операцій.

"Звичайно, є ті, хто хотів би продовжити наступ в Україні. Є й інші, яких реально непокоїть питання щодо здатності Росії зробити це", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що Зеленський 21 грудня прилетів до Вашингтона на зустріч із Байденом. Президенти влаштовували спільну пресконференцію, де американський лідер підтвердив відправку в Україну ЗРК Patriot.

Президент України виступав у Конгресі США. Він закликав законодавців об'єднати міжнародну спільноту у боротьбі з Москвою.