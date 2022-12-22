Розкол НАТО та Третя світова: Байден назвав причини, чому Україні не передають ракети ATACMS

Київ отримуватиме все необхідне, щоб оборонятися, і матиме успіх на полі бою проти РФ, проте надання українським військам потужнішої зброї може розколоти Альянс, заявив президент США.

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Сполучені Штати та НАТО не можуть надати Україні "все, що можна дати" в плані озброєнь через те, що це може стати причиною розколу в Альянсі. Також військовий блок побоюється, що постачання далекобійнішої зброї може спричинити початок Третьої світової війни. Про це президент США Джо Байден сказав на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у середу, 21 грудня.

Журналістка, запитуючи Байдена, заявила, що раніше США відмовлялися передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, побоюючись ескалації з Росією, проте вони все ж таки включені в новий пакет допомоги від Вашингтона. У контексті цього співробітниця ЗМІ запитала, чи отримає Київ потужнішу зброю, зокрема, ракети підвищеної дальності ATACMS.

"Тепер ви кажете, чому б нам просто не дати Україні все, що можна дати. Є причини. По-перше, існує цілий Альянс, і важливо, щоб він залишився з Україною, та ідея про те, що ми дамо Україні матеріал, принципово відрізняється від того, що вже йде туди, матиме перспективу розколоти НАТО, розколоти Європейський Союз та мир", — відповів Байден.

Водночас президент США запевнив, що західні союзники України збираються дати їй те, що необхідно, "щоб вона могла захистити себе та бути успішною на полі бою".

Друга причина, через яку партнери України не можуть надати потужнішу зброю — побоювання, що вони будуть безпосередньо втягнуті так у війну проти РФ і, як наслідок, Третю світову війну.

"Я провів кілька сотень годин віч-на-віч з нашими європейськими союзниками та главами держав цих країн (НАТО та ЄС — ред.). Доводив, чому в їхніх інтересах продовжувати підтримувати Україну. Вони це розуміють повністю. Але вони не збираються воювати з Росією і не хочуть Третьої світової війни, і я думаю, що всього цього можна уникнути, переконавшись, що Україна здатна досягти успіху на полі бою. У будь-якому випадку є ще що сказати, але я, напевно, вже сказав надто багато", — додав Байден. .

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом. За підсумками переговорів лідери провели спільну пресконференцію — під час неї Байден підтвердив передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

А цієї ночі Зеленський виступив перед Конгресом США. Представники обох палат вітали його оваціями.

Водночас, за даними ЗМІ, представники Республіканської партії в Конгресі виступили за контроль над наданою Києву допомогою з боку Вашингтона.