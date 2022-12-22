Раскол НАТО и Третья мировая: Байден назвал причины, почему Украине не передают ракеты ATACMS

Киев будет получать все необходимое, чтобы обороняться и иметь успех на поле боя против РФ, однако предоставление украинским войскам более мощного оружия може расколоть Альянс, заявил президент США.

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Соединенные Штаты и НАТО не могут предоставить Украине "все что можно дать" в плане вооружений по причине того, что это может стать причиной раскола в Альянсе. Также военный блок опасается, что поставка более дальнобойного оружия может повлечь за собой начало Третьей мировой войны. Об этом президент США Джо Байден сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря.

Журналистка, задавая вопрос Байдену, заявила, что ранее США отказывались передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, опасаясь эскалации с Россией, однако они все же были включены в новый пакет помощи от Вашингтона. В контексте этого сотрудница СМИ спросила, получит ли Киев более мощное оружие, в частности, ракеты повышенной дальности ATACMS.

"Теперь вы говорите, почему бы нам просто не дать Украине все, что можно дать. Есть причины. Во-первых, существует целый Альянс, и важно, чтобы он остался с Украиной, и идея о том, что мы дадим Украине материал, принципиально отличающийся от того, который уже идет туда, будет иметь перспективу расколоть НАТО, расколоть Европейский Союз и мир", — ответил Байден.

При этом президент США заверил, что западные союзники Украины собираются дать ей то, что необходимо, "чтобы она могла защитить себя и быть успешной на поле боя".

Вторая причина, по которой партнеры Украины не могут предоставить более мощное оружие — опасения, что они будут непосредственно втянуты таким образом в войну против РФ и, как следствие, Третью мировую войну.

"Я провел несколько сотен часов лицом к лицу с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран (НАТО и ЕС — ред.). Доказывал, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они это понимают полностью. Но они не собираются воевать с Россией и не хотят Третьей мировой войны, и я думаю, что всего этого можно избежать, убедившись, что Украина способна добиться успеха на поле боя. В любом случае, есть еще что сказать, но я, наверное, уже сказал слишком много", — добавил Байден.

Напомним, 21 декабря Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию — в ходе нее Байден подтвердил передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

А этой ночью Зеленский выступил перед Конгрессом США. Представители обеих палат приветствовали его овациями.

В то же время, по данным СМИ, представители Республиканской партии в Конгрессе выступили за контроль над предоставляемой Киеву помощью со стороны Вашингтона.