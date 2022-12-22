Визит Зеленского в США: СМИ рассказали о реакции Офиса президента и республиканцев

Члены Республиканской партии выразили поддержку украинскому президенту после его речи в Конгрессе, однако призвали к тщательной проверке средств, которые Вашингтон тратит на помощь Киеву.

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне была "искренней и поддерживающей", а во время выступления перед Конгрессом США украинский лидер почувствовал двупартийную поддержку. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет CNN.

По словам собеседника издания, визит Зеленского в США прошел хорошо и он доволен результатом.

"Его встречи с президентом Байденом были искренними и поддерживающими. Совместная сессия (в Конгрессе) прошла великолепно, и он почувствовал настоящую двухпартийную поддержку", — сказал источник.

При этом, по данным Politico, ряд республиканцев-конгрессменов в комментарии журналистам подтвердили, что хоть и поддерживают Украину и президента Зеленского, но намерены требовать контроля над помощью, которую Вашингтон предоставляет Киеву во время полномасштабной войны.

"Очевидно, что есть опасения, что деньги пойдут не по назначению. Наличие любых долларов налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания", — сказал представитель меньшинства Палаты представителей Стив Скализ после речи Зеленского в Конгрессе.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Палата представителей, где по итогам последних выборов большинство получили республиканцы, поддерживать Украину в следующем году, Скализ заявил, что партия "выразила заинтересованность в том, чтобы деньги (выделяемые Украине) были тщательно изучены".

В целом республиканцы заявляют, что поддерживают как Зеленского, так и украинскую армию, а также украинский народ в битве против России, однако многие из тех же политиков также заявляют, что планируют использовать надзорные полномочия для тщательного изучения десятков миллиардов, потраченных США для помощи Украине, говорится в публикации.

Член Палаты представителей Пэт Фэллон из Техаса положительно отозвался о речи Зеленского, но сказал, что она, вероятно, не изменила мнения касательно необходимости контроля над помщью, предоставляемой Украине — в целом нормально беспокоиться о финансировании, поступающем в Украину, учитывая усилия страны по борьбе с коррупцией, сказал политик.

В свою очередь наиболее консервативные члены партии не удержались от скептицизма в отношении поддержки дополнительного финансирования для Украины.

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее расширении. И это (увеличение финансирования Украины) посылает сигнал о том, что мы согласны с расширением войны. И я думаю, что мы должны послать другой сигнал", — сказал перед выступлением Зеленского член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон, республиканец от штата Огайо.

Напомним, 21 декабря Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию — в ходе нее Байден подтвердил передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

А этой ночью Зеленский выступил перед Конгрессом США. Представители обеих палат приветствовали его овациями.