Візит Зеленського в США: ЗМІ розповіли про реакцію Офісу президента й республіканців

Члени Республіканської партії висловили підтримку українському президентові після його промови в Конгресі, проте закликали до ретельної перевірки коштів, які Вашингтон витрачає на допомогу Києву.

Related video

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні була "щирою та повною підтримки", а під час виступу перед Конгресом США український лідер відчув двопартійну підтримку. Про це з посиланням на джерело, близьке до Зеленського, пише CNN.

За словами співрозмовника видання, візит Зеленського в США пройшов добре, і він задоволений результатом.

"Його зустрічі з президентом Байденом були щирими та сповненим підтримки. Спільна сесія (у Конгресі) пройшла чудово, і він відчув справжню двопартійну підтримку", — сказало джерело.

Водночас, за даними Politico, низка республіканців-конгресменів у коментарі журналістам підтвердила, що хоч і підтримує Україну та президента Зеленського, але має намір вимагати контролю за допомогою, яку Вашингтон надає Києву під час повномасштабної війни.

"Очевидно, що є побоювання, що гроші підуть не за призначенням. Наявність будь-яких доларів платників податків, які йдуть куди завгодно, чи то всередині країни, чи то за кордон, заслуговує на пильну увагу", — сказав представник меншості Палати представників Стів Скаліз після промови Зеленського в Конгресі.

Відповідаючи на запитання про те, чи готова Палата представників, де за підсумками останніх виборів більшість отримали республіканці, підтримувати Україну наступного року, Скаліз заявив, що партія "висловила зацікавленість у тому, щоб гроші (які виділяються Україні) були ретельно вивчені".

Загалом республіканці заявляють, що підтримують як Зеленського, так і українську армію, а також український народ у битві проти Росії, проте багато з тих самих політиків також заявляють, що планують використати наглядові повноваження для ретельного вивчення десятків мільярдів, витрачених США для допомоги Україні, йдеться в публікації.

Член Палати представників Пет Феллон із Техасу позитивно відгукнувся про промову Зеленського, але сказав, що вона, ймовірно, не змінила думку щодо необхідності контролю над помстою, що надається Україні, — загалом нормально турбуватися про фінансування, яке надходить в Україну, враховуючи зусилля країни щодо боротьби з корупцією, сказав політик.

Зі свого боку, найконсервативніші члени партії не втрималися від скептицизму щодо підтримки додаткового фінансування для України.

"Ми маємо зосередитися на стримуванні війни, а не на її розширенні. І це (збільшення фінансування України) посилає сигнал про те, що ми згодні з розширенням війни. І я думаю, що ми маємо надіслати інший сигнал", — сказав перед виступом Зеленського член Палати представників Воррен Девідсон, республіканець від штату Огайо.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський прилетів у Вашингтон на зустріч із Джо Байденом. За підсумками переговорів лідери провели спільну пресконференцію — під час неї Байден підтвердив передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

А цієї ночі Зеленський виступив перед Конгресом США. Представники обох палат вітали його оваціями.