У Байдена игнорируют просьбы Зеленского о передаче ракет ATACMS и мощных танков, – WP

В Пентагоне говорят о наличии у ВСУ достаточного количества танков, а поставка дальнобойных ракет приведет к эскалации. В администрации президента США склонны говорить о взглядах украинского лидера на дипломатию и мир, отметили журналисты.

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Цель визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключалась в призыве передать мощное оружие для повышения обороноспособности и начала крупного контрнаступления ВСУ против российских войск в 2023 году. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома и дипломатов.

"Было мало признаков его (Зеленского) успеха в краткосрочной перспективе. Администрация Байдена отказалась предложить и предоставить современные танки и ракеты большой дальности ATACMS", — отметили собеседники.

Представители Пентагона заявили, что ВСУ имеют достаточно танков, а M1 Abrams — слишком сложны в обслуживании и эксплуатации. Во время совместной пресс-конференции с Зеленским Байден заявил, что поставка в Украину дальнобойных ракет разрушит единство НАТО.

[ + – ] Байден боится зайти слишком далеко и опасается военной эскалации с РФ

"Они (НАТО) не собираются воевать с Россией", — сказал американский лидер.

"Байден беспокоится, чтобы не зайти слишком далеко, он опасается военной эскалации. Зеленский дает понять, что нуждается в постоянной поддержке, которую, откровенно говоря, могут предоставить только Соединенные Штаты", — прокомментировал ситуацию бывший посол США в НАТО, президент Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер.

Поставки Patriot — не панацея для системы ПВО Украины

Новая система ПВО "Patriot" поможет в противостоянии ударам российской армии по украинской гражданской инфраструктуре. Представители Минобороны США уверены в обеспечении многоуровневой защиты от ракетных ударов, но предупреждают, что поставка одной системы не станет комплексным решением противовоздушной обороны Украины.

"Это один из многих шагов, которые мы предприняли. С одной батареей Patriot мы предоставим огромные возможности, но Соединенные Штаты и их союзники будут еще работать над усилением противовоздушной обороны Украины", — заявил один из работников Пентагона.

[ + – ] Новая система ПВО "Patriot" поможет ВСУ противостоять ударам российской армии Фото: US Army

Часть высокопоставленных украинских чиновников утверждают, что единственный способ остановить воздушную атаку РФ — это нанести удар по объектам противника, в частности, по аэродромам и позициям баллистических и крылатых ракет.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Михаил Забродский говорил, что Украине нужны ракеты большой дальности ATACMS, танки Leopard и немецкие БМП Marder, а также американские M1 Abrams. Поставки данной техники маловероятны в краткосрочной перспективе, добавляет издание.

Мир с Россией: Киев будет с максимально сильной позицией

В администрации Байдена говорят о желании обсудить взгляды Зеленского на дипломатию и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции. Единодушие в борьбе с Москвой не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу, добавили журналисты.

У Байдена рассматривают несколько вариантов мирного плана. По данным WP, один из них включает уход России со всех территорий Украины, включая Крым и Донбасс. Другой предусматривает отход к линиям 2014 года. Третий уровень — уход ВС РФ из Донбасса, но не Крыма.

На встрече с Зеленским Байден спросил у него о вариантах мира. Сейчас это лишь "академическая дискуссия", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в диалоге, говорят в Белом доме.

В Госдепартаменте США отмечают, что в Кремле существует внутренний конфликт — одни российские чиновники стремятся захватить больше украинских территорий, а другие обеспокоены тем, готовы ли войска к проведению крупных военных операций.

"Конечно, есть те, кто хотел бы продолжить наступление в Украине. Есть и другие, которых реально беспокоит вопрос о способности России сделать это", — сказал чиновник.

Напомним, что Зеленский 21 декабря прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Президенты устраивали совместную пресс-конференцию, на которой американский лидер подтвердил отправку в Украину ЗРК Patriot.

Президент Украины выступал в Конгрессе США. Он призвал законодателей объединить международное сообщество в борьбе с Москвой.