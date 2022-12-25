Украина со временем получит все оружие, которое ей нужно, — Кулеба

Поставить Киеву все необходимое вооружение мешают сразу несколько причин, с которыми и будут работать украинские власти, заявил глава МИД.

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Украина получит все оружие, которое ей необходимо для противостояния РФ, это лишь вопрос времени. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы.

По словам дипломата, если Украина получила одобрение на поставки Patriot, "то все остальное мы тем более получим".

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени", — сказал министр.

По словам Кулебы, поставить Украине все необходимое вооружение сразу мешают ряд факторов — психологические, политические и логистические. Однако с этими причинами нужно работать, чем и будет заниматься Киев в дальнейшем, добавил глава МИД.

"У меня точно есть ощущение, что называется на кончиках пальцев, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет. И Patriot… лучшее тому доказательство", — сказал Кулеба.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена игнорирет просьбы президента Украины Владимира Зеленского о передаче ракет ATACMS и мощных танков.

Американский лидер в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не могут предоставить Украине "все что можно дать" в плане вооружений по причине того, что это может стать причиной раскола в Альянсе.