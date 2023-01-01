"Довга рука": у Генштабі назвали необхідну зброю для армії у 2023 році

Для мінімізації жертв серед цивільних, а також для ударів по ЗС РФ необхідні ракети з більшою дальністю ураження, заявив бригадний генерал Олексій Громов.

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Нинішнього року українській армії потрібна далекобійна зброя, яка дозволить вражати ворожі об'єкти на великій відстані. Про це у коментарі для "УНІАН" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.

Сили оборони у 2022 році отримали критично важливе озброєння для виконання бойових завдань. Тепер українська армія потребує далекобійних ракет.

"Військове керівництво РФ перемістило подалі від лінії зіткнення свої запаси та пункти управління. У свою чергу для продовження звільнення рідної землі та мінімізації жертв серед мирного населення України нам конче необхідні боєприпаси, які дозволять вражати важливі об'єкти супротивника на великій відстані", — заявив Громов.

Також він додав, що окупанти на собі відчули, як добре горять склади боєприпасів після ударів HIMARS. До того ж Громов подякував західним партнерам за постачання озброєнь — це дозволило зупинити ворога та розпочати звільнення окупованих територій. Україні передавали танки, броньовики, РСЗВ, артилерію, безпілотники, дрони-камікадзе, боєприпаси, засоби ППО та низку інших аж до бронежилетів та шоломів.

Нагадаємо, що 28 грудня повідомлялося, що Україна отримає автоматизовані системи IFATDS для HIMARS. Вони дозволять підвищити ефективність контрбатарейної боротьби.

29 грудня у ЗМІ писали, що США відмовили Україні у постачанні балістичних ракет ATACMS, незважаючи на прохання президента Володимира Зеленського.