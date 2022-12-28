Вогнева підтримка: Україна отримає автоматизовані системи IFATDS для HIMARS

Система призначена для інтеграції та використання інформації з різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки. Її застосування підвищить ефективність контрбатарейної боротьби.

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Сполучені Штати планують надати для потреб ЗСУ 18 комплектів автоматизованої системи управління польовою артилерією International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS), призначених для ракетних комплексів М142 HIMARS. Інформація про це розміщена на сайті державних закупівель уряду США.

Комплекти будуть встановлені на 18 нових РСЗВ HIMARS, які мають бути виготовлені для України в межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Також повідомляється, що разом із системами буде надано відповідне програмне забезпечення. Крім того, постачальник повинен буде провести навчальні курси для операторів IFATDS, які розраховані на сім тижнів.

Навіщо призначені IFATDS

IFATDS/AFATDS — це система оперативного управління вогневою підтримкою, яка автоматично забезпечує планування, координацію, управління та виконання вогневих завдань. По суті це мережа комп'ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Вона дозволяє зіставляти запити на підтримку вогнем, визначає пріоритетність цілей і проводить аналіз, використовуючи найсвіжіші дані про обстановку.

[ + – ] Оператор системи IFATDS

Система IFATDS також може рекомендувати найпріоритетніші вогневі засоби та координувати безпосередню вогневу підтримку. У контексті її застосування з РСЗВ HIMARS система дозволить вести контрбатарейну боротьбу, виявляючи вогневі точки противника та сприяючи їх придушенню за допомогою високоточних систем залпового вогню.

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова 25 грудня заявила, що Київ веде діалог зі США з приводу передачі Україні більшої кількості ЗРК Patriot. За її словами, президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою Білого дому послав сигнал, що нашій країні потрібно якнайбільше одиниць цих систем.

Президент США Джо Байден 23 грудня підписав оборонний бюджет держави на 2023 рік на рекордну суму 858 мільярдів доларів. Із цих коштів 800 млн буде направлено на допомогу Україні.