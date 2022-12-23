Допомога Україні та стримування РФ: Байден підписав рекордний оборонний бюджет США

Витрати Вашингтона на оборону наступного року зростуть на 10%. Бюджет передбачає, зокрема, кошти на розробку ядерної зброї.

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Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет держави на 2023 рік на рекордну суму 858 мільярдів доларів, з яких 800 млн буде направлено на допомогу Україні. Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Білого дому у п'ятницю, 23 грудня.

Закон передбачає фінансування національної оборони у розмірі 847 мільярдів доларів, із них Пентагон отримує 817 мільярдів доларів, а 30 мільярдів доларів йдуть Міністерству енергетики на програми створення ядерної зброї Міністерства енергетики. Загальна сума складає 858 мільярдів доларів з урахуванням рахунків, що зазвичай не підпадають під юрисдикцію комітетів у справах збройних сил.

Згідно із законом, американські законодавці погодилися надати Україні не менше 800 мільйонів доларів додаткової допомоги в галузі безпеки наступного року та збільшити допомогу Тайваню на мільярди доларів протягом наступних кількох років, пише Reuters.

Документ передбачає додаткові витрати на Ініціативу сприяння безпеці України, а також на стримування РФ у розмірі 6 млрд. доларів.

Нагадаємо, раніше Конгрес США попередньо погодив виділення на допомогу Україні 45 млрд доларів, що на 7,3 млрд більше, ніж запитував президент Джо Байден.

21 грудня США оголосили про передачу Україні систем Patriot у рамках нового пакету допомоги на суму 1,8 млрд доларів. Українська сторона вже затвердила список військових, які проходитимуть навчання на цих зенітно-ракетних комплексах.