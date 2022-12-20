Більше, ніж просив Байден: Конгрес планує надання Україні $45 млрд, — Bloomberg

Проголосувати за проєкт бюджету в Сенаті та конгресі мають до 24 грудня, щоб уникнути "шатдауну" — зупинення діяльності урядових органів США.

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Конгрес США попередньо погодив виділення на допомогу Україні 45 млрд доларів, що на 7,3 млрд більше, ніж просив президент Джо Байден. Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт бюджету США передбачає виділення на армію 858 млрд доларів — це на 76 млрд більше, ніж у 2022 фінансовому році. Також передбачається виділення Україні 45 млрд доларів. Проголосувати за бюджет Сенат і Конгрес мають до 24 грудня, щоб уникнути шатдауну — зупинення діяльності урядових органів США.

Зазначається, що спочатку президент Байден запросив 37,7 млрд доларів на оборонну та фінансову допомогу Україні. Тепер ідеться про 45 млрд доларів.

У виданні припускають, що голосування в Сенаті може бути вже в четвер, 22 грудня, після чого проєкт бюджету надішлють далі. Водночас будь-який депутат може призупинити ухвалення поправками або вимогою поступок. Проєкт бюджету США складається з 4155 сторінок.

Нагадаємо, 16 грудня в США ухвалили оборонний бюджет. У його межах планують виділити 800 млн доларів Україні. Їх планують виділити на закупівлю засобів ППО.

Раніше повідомлялося, що США хочуть розширити військову допомогу Україні через можливий наступ РФ на Київ.