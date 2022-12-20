Больше, чем просил Байден: Конгресс планирует выделение Украине $45 млрд, – Bloomberg

Проголосовать за проект бюджета в Сенате и конгрессе должны до 24 декабря, чтобы избежать "шатдауна" — остановки деятельности правительственных органов США.

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Конгресс США предварительно согласовал выделение на помощь Украине 45 млрд долларов, что на 7,3 млрд больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект бюджета США предполагает выделение на армию 858 млрд долларов — это на 76 млрд больше, чем в 2022 финансовом году. Также предполагается выделить Украине 45 млрд долларов. Проголосовать за бюджет Сенат и Конгресс должны до 24 декабря, чтобы избежать шатдауна — остановки деятельности правительственных органов США.

Отмечается, что первоначально президент Байден запросил 37,7 млрд долларов на оборонную и финансовую помощь Украине. Теперь же речь идет о 45 млрд долларов.

В издании предполагают, что голосование в Сенате может быть уже в четверг, 22 декабря, после чего проект бюджета отправят дальше. Вместе с тем любой депутат может приостановить принятие поправками или требованием уступок. Проект бюджета США состоит из 4155 страниц.

Напомним, 16 декабря в США приняли оборонный бюджет. В его рамках планируют выделить 800 млн долларов Украине. Их планируют выделить на закупку средств ПВО.

Ранее сообщалось, что США хотят расширить военную помощь Украине из-зы возможного наступления РФ на Киев.