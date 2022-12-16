В США приняли оборонный бюджет на 2023 год: на помощь Украине выделят $800 млн

В Белом доме уточнили что в новом пакете помощи Украине в сфере обороны будут дополнительные средства противовоздушной обороны.

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Конгресс США 15 декабря принял закон об оборонном бюджете страны на 2023 год в размере рекордных 858 миллиардов долларов. Из этой суммы не менее 800 миллионов долларов будет выделено на дополнительную военную помощь Украине, что на 500 миллионов больше, чем было предусмотрено в прошлогоднем оборонном законопроекте. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что законопроект будет способствовать ускоренной доставке боеприпасов в Украину и пополнение соответствующих запасов США за счет устранения бюрократических проволочек.

"Это будет самое большое количество многолетних контрактов на закупку боеприпасов, которое было санкционировано законом об оборонном бюджете за последнее время, если не за всю историю", — говорится в сообщении.

Как сообщает The Guardian, в Белом доме уточнили, что следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности уже на подходе и он будет включать больше средств противовоздушной обороны. Однако о каких конкретных системах ПВО идет речь в Вашингтоне не сообщили. Комментируя будущие поставки вооружений, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что диалог между США и Украиной по этому вопросу является непубличным.

"Как вы могли заметить по предыдущим пакетам, я думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете будут дополнительные средства противовоздушной обороны", — заявил Кирби.

Канал CNBC пишет, что официальные лица в Вашингтоне отказались подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Пентагон готовится поставить Киеву сложные ракетные системы Patriot. Но президент Джо Байден ответил на вопрос о системах Patriot, сказав журналистам: "Вы услышите через несколько минут".

Отметим, что с момента прихода к власти президента Джо Байдена Соединенный Штаты выделили Украине 19,7 млрд долларов военной помощи. При этом более 19 млрд было выделено в этом году, начиная с 24 февраля.

Напомним, в США рассматривают возможность поставок в Украину систем противоракетной обороны Patriot. На фоне вероятного наступления ВС РФ на Киев, в Вашингтоне также рассматривают возможность отправки авиационных бомб малого диаметра, которые значительно увеличат дальность ударов ВСУ.

В Москве отреагировали на планы Вашингтона и заявили, что решение отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot является очередной провокацией. В посольстве РФ отметили, что передача ЗРК может привести к "непредсказуемым последствиям".